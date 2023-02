El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 35 años de prisión a Sergio Tamarit, el profesor de una academia de l’Horta condenado por abusos sexuales continuados, con la agravante de prevalimiento, a ocho alumnas menores de entre 13 y 16 años, a las que realizó tocamientos durante las clases de repaso. El Alto Tribunal no aplica la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como «ley del solo sí es sí», al considerar que la nueva regulación en este caso concreto no resulta más beneficiosa para el reo.

La Sala desestima así el recurso de casación interpuesto por su defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, al igual que la Audiencia Provincial de Valencia, le consideró autor de seis delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, con la agravante de prevalimiento, y de otros dos delitos a mayores de 16.

Según los hechos probados, el profesor realizó diversos tocamientos a las alumnas, que tenían entre 13 y 16 años, sin el consentimiento de éstas y sin que mediase violencia o intimidación, cuando se acercaban a aclarar alguna duda relacionada con los deberes que tenían que hacer o con los que él les ponía como refuerzo.

Según argumenta el fallo, la sentencia de instancia determinó la pena de prisión en el mínimo legal concretado en cinco años de prisión para los seis delitos de abusos sexuales continuados a menor de 16 años. Del mismo modo, se decantó también por el mínimo legal establecido en dos años y medio para los otros dos casos tras aplicar la elevación penológica derivada de la continuidad delictiva apreciada en sentencia.

La Sala constata que los hechos declarados probados, en lo que a las menores de 16 años se refiere, encajan en la horquilla del nuevo articulado por estos mismos hechos, con una penalidad que oscila entre los cuatro y los seis años de prisión. Al aplicar la agravación penológica derivada de la continuidad delictiva «nos coloca ante una pena mínima de cinco años, coincidente con la impuesta, por lo que la nueva legislación no se perfila como más favorable», aclara la sentencia.

De igual modo, en los derogados abusos a mayores de 16 años, actualmente constitutivos de un delito de agresión sexual, la Sala indica que la pena mínima, una vez aplicada la continuidad delictiva, coincidiría con la impuesta al condenado, dos años y medio de prisión.

La Sala rechaza todos los motivos del recurso y descarta la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la inexistencia de prevalimiento. «La asimetría entre acusado y las víctimas es clara, no solo por la diferencia de edad, sino por una superioridad basada en el respeto hacia quien actúa como su profesor, lo que nos coloca extramuros de un consentimiento válido. Y a partir de ahí resulta un aprovechamiento de circunstancias que facilitan la ejecución de los abusos. Los tocamientos se producen, precisamente, durante las clases, en el propio aula y aprovechando las explicaciones que el acusado, como profesor, da a sus alumnas. Y es precisamente su estatus de profesor el que le permite acercarse por detrás y, con la excusa de la duda de la alumna o el pretexto de retirarle el móvil, realizar los tocamientos. Comportamientos ante los que las jóvenes, según un patrón normalizado de comportamiento, carecieron de capacidad de reacción», argumenta detalladamente la sentencia.

Hubo prevalimiento

La Sala indica que se trata de un consentimiento viciado, obtenido precisamente con prevalencia de esa superioridad moral que minó la capacidad de respuesta de quienes estaban en pleno proceso de maduración y sometidas a la disciplina académica del acusado.

Recuerda que el tribunal de instancia no solo otorgó credibilidad a las víctimas, sino que además consideró su testimonio fiable, respaldado por elementos externos y persistente.

En este sentido, señala que todas las víctimas eran menores alumnas del acusado, «que le apreciaban como docente, con quien no existía problema o rencilla alguna. Entre la mayor parte de ellas no había relación alguna o no se conocían. No hay rastro alguno que sugiera un concierto entre ellas para interponer las denuncias y testificar en el sentido que lo hicieron. No hay explicación alternativa a la plasmada en las sentencias para el hecho de que diferentes menores en estas condiciones decidan poner en conocimiento de las autoridades unos hechos de estas características. Ni siquiera el recurso identifica un ánimo torcido que pudiera operar como causa de incredibilidad subjetiva», remarca el fallo.