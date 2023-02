La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ha condenado a dos años de prisión a un joven acusado de violar a una chica de 18 años a la salida de una discoteca de València. Ambos habían estado bailando consumiendo bebidas alcohólicas en uno de los reservados del local de ocio donde estaban celebrando un cumpleaños con otros amigos. Según ha quedado probado, tras el reconocimiento de hechos del acusado, la llevó a un parque próximo con la excusa de buscar un taxi, y una vez allí la forzó sexualmente en un banco.

El condenado por un delito de abusos sexuales con acceso carnal y un delito leve de lesiones –no se le condena por agresión sexual– finalmente no ingresará en prisión al solicitar su defensa, ejercida por el letrado Francisco Aparicio, la suspensión de la misma por no superar los dos años y carecer de antecedentes.

La Sala ha apreciado dos circunstancias atenuantes, la de drogadicción y la de reparación del daño, ya que el acusado habría abonado antes de la celebración del juicio 3.500 euros de los 8.000 a los que asciende la responsabilidad civil.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 6 de noviembre de 2021 cuando el condenado, de 21 años, «guiado por la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales», salió de la discoteca al mismo tiempo que su víctima salía a fumar. Cuando la joven le dice que quiere coger un taxi, el procesado la engatusa asegurando que sabe de un lugar donde los taxis son más baratos para que le acompañe hasta un parque situado entre la calle Doctor Lluch y la calle Astilleros de València. Estando allí a solas, pese a la oposición de la chica, éste la obligó a hacerle una felación cogiéndola de la nuca –de ahí las lesiones en el cuello– y posteriormente consumó la violación.

Pese a la gravedad de los hechos probados, la Audiencia Provincial le suspende el cumplimiento de la pena de dos años de prisión con la condición de que no delinca en el plazo de tres años. Y le impone una multa de 120 euros por un delito leve de lesiones.

En la sentencia también se le imponen nueve años de prohibición de comunicación con la víctima y un alejamiento de 500 metros. Al igual que siete años de inhabilitación especial para trabajar con menores de edad.

Conviene recordar que como ocurre en cualquier sentencia 'in voce' dictada en conformidad, la pena impuesta por la Sala está bajo "los estrictos términos propuestos a petición conjunta de las acusaciones (tanto pública como particular) y de la defensa". En tales casos, de acuerdo con el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "el tribunal sentenciador queda obligado a dictar sentencia en los estrictos términos propuestos por todas las partes, sin que pueda el tribunal en su sentencia referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave, ni imponer pena superior que la solicitada por acuerdo de todas las partes", indicaron fuentes del TSJCV. Por ello, no depende del tribunal sentenciador en este y en ningún otro caso de conformidad, la concreta calificación y penalidad seleccionadas por las acusaciones y las defensas de común acuerdo. Si bien dos años de cárcel - y además suspendidos - pueden parecer pocos para unos abusos sexuales con una víctima que presentaba lesiones, es la pena que acordaron las partes en la vista oral celebrada la semana pasada.