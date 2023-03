«Miembros de los ‘Illuminati’ –antigua sociedad secreta muy recurrente en aquellos creyentes en teorías conspiranoicas– y viudas negras que quieren matarlo». Estas son las alucinaciones e ideas persecutorias por las que el presunto fratricida de Picassent llevaba días sin salir de casa, atrincherado en su habitación con armas blancas por si «esta gente», que su mente había creado, iban a por él. «Eran ellos o yo», manifestó ayer ante la jueza, antes de derrumbarse y romper a llorar cuando le recordaron que a quien había matado a cuchilladas era a su propio hermano.

La mente de Salvador R. A., el hombre detenido por el asesinato a cuchilladas a su hermano en Picassent el pasado viernes, será clave en la resolución judicial de este fratricidio. A la espera de que los expertos en psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal de València evalúen en profundidad si en el momento de cometer los hechos el detenido tenía afectadas o anuladas sus capacidades volitivas y cognitivas, la jueza de Instrucción número dos de Picassent acordó ayer su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.

Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del presunto fratricida, ejercida por el letrado Pedro Montilla, han solicitado que se le realice un informe psiquiátrico urgente que determine su salud mental y su grado de imputabilidad. A priori, a tenor de las declaraciones testificales y el propio relato del acusado, totalmente incoherente, éste podría haber sufrido un brote psicótico.

Le atacó sin mediar palabra

El crimen, que adelantó en exclusiva Levante-EMV en su edición digital, se produjo la tarde del pasado viernes cuando Salvador, de 42 años y el mayor de tres hermanos, atacó con un cuchillo de cocina al mediano, de 37, cuando éste estaba con su tío en una salita del domicilio familiar, en la calle Escultor Enrique Galarza de Picassent. En la casa se encontraban también su madre y la novia del fallecido, quienes también acudieron ayer a los juzgados de Picassent a prestar declaración como testigos, al igual que el tío, que presenció de forma directa el acuchillamiento.

Aunque las peleas entre ambos hermanos eran frecuentes, incluso con amenazas de muerte, el día de autos no hubo ningún tipo de enfrentamiento entre ellos o discusión por un asunto banal –como en anteriores ocasiones– por el que pudiera haberse visto ofendido el presunto asesino. De hecho, el ataque, como ya informó este periódico, se produjo sin mediar palabra alguna, lo que apoyaría la tesis del supuesto brote psicótico.

El detenido, que llevaba días sin salir de casa, asegura que escucha voces y que «hay gente que quiere matarme»

El arrestado, que se acogió a su derecho a solo responder a las preguntas de su letrado tras ser puesto ayer a disposición judicial por la Guardia Civil, sostiene que no sabía que se trataba de su hermano y que actuó en defensa propia porque creía que «iban a matarlo los Illuminati». De esta forma, en los pocos momentos de lucidez que mostró, admitió que no sabe si realmente alguien lo quiere matar y si lo que ve y escucha es real o no, pero que quería mucho a su hermano y que no sabía que era él.

El presunto asesino habría confundido supuestamente a su hermano con un miembro de esta secta secreta que se había colado en su casa, a lo que habría influido el hecho de que José, de 37 años, fuera vestido completamente de negro ese día. Los testigos apoyan esta versión ya que todos coinciden en que desde hace semanas Salvador «oía voces en su cabeza» y que se negaba a salir a la calle porque decía que lo iban a matar. Es más, el propio acusado sabía que algo no iba bien en su cabeza y le había pedido ayuda a su familia. Al parecer, tenía cita ya con el médico.

Respecto a las discusiones que tenía con sus hermanos, por las que en alguna ocasión había tenido que intervenir la Policía Local de Picassent, éstas eran por cuestiones nimias. Tampoco parece que estén detrás de este fratricidio los celos hacia su hermano mediano, que tenía un trabajo más estable que él en una fábrica de reciclaje –mientras que Salvador trabajaba esporádicamente como collidor en el campo–.

Otra de las cuestiones que todavía están por aclarar, al no contar el juzgado con el resultado definitivo de la autopsia, es si la primera de las cuchilladas fue por la espalda y si su víctima no tuvo posibilidad de defensa, lo que conllevaría que se le acuse de un delito de asesinato y no solo de homicidio. José, a quien los servicios médicos trataron de reanimar en la ambulancia del SAMU, presentaba varias heridas por arma blanca, una de ellas mortal de necesidad en el estómago y otra grave en la espalda.