Un hombre de 37 años ha asesinado a su madre, Elena, de 68 años, esta madrugada en el barrio valenciano de San Marcelino. Al parecer, el agresor, que ha sido detenido por la Policía Nacional, habría propinado golpes con una escoba a la mujer y posteriormente la habría estrangulado, a la espera de lo que determine la autopsia que se practicará en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València.

El parricidio se produjo en torno a la 1.30 horas de esta madrugada en el número 14 de la calle San Marcelino de València cuando uno de los hijos de la víctima ha regresado de trabajar y se ha encontrado a su madre ya muerta. Este familiar, que también residía en inmueble ya que su madre requería de cuidados, ha sido quien ha alertado al teléfono 112 informando del presunto parricidio. Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Nacional y Policía Local de València quienes se personaron en domicilio.

Uno de los hijos, de 37 años, ha sido arrestado por la policía como presunto autor del crimen. Al parecer, esta persona estaba bajo medicación y tendrá que ser evaluado por forenses expertos en psiquiatría para saber si era consciente o no de sus actos.

Fuentes vecinales aseguran que este hijo "no estaba muy centrado", aunque no recuerdan ningún incidente grave. Además Elena hacía tiempo que no salía de casa, porque también estaba enferma. "Hace mucho tiempo que no la vemos, creo que desde antes de la pandemia, y ya se le veía muy descuidada", apunta un vecino del barrio.

Hasta el lugar se trasladó la comisión judicial. El Juzgado de Instrucción número 13 de València, en funciones de guardia, procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València.

Asimismo, agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional y del equipo de científica han acudido esta mañana a la vivienda, situada en la segunda planta de esta finca de la calle San Marcelino de València, para proseguir con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Todo apunta a que tanto la víctima como el hijo detenido podrían padecer algún tipo de problema mental.

Se da la circunstancia de que en junio de 2017 y en este mismo barrio, un hombre, Joaquín C. V., degolló a su progenitor, de 73 años, porque "trataba mal" a su madre. El parricida confesó y admitió todos los cargos aceptando una pena de siete años y medio de internamiento en un centro al contemplar la Fiscalía una eximente incompleta de alteración psíquica.