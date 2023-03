Los padres del menor de 16 años asesinado en Burjassot en diciembre de 2021, detenidos el pasado martes por acuchillar al presunto asesino de su hijo a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, han quedado en libertad tras ser puestos a disposición judicial por un delito de lesiones. No obstante, el padre deberá ingresar en prisión al revocarle el centro penitenciario la condicional por haber cometido un delito estado en situación de tercer grado.

Por su parte, la madre del menor muerto de una cuchillada en el corazón ha quedado en libertad con una orden de alejamiento respecto del presunto homicida de su hijo y víctima en esta ocasión del ataque con armas blancas. El Juzgado de Instrucción número uno de València ha tenido en consideración el carácter leve de las lesiones que presentaba el joven de 17 años, que ni siquiera tuvo que ser evacuado al hospital y fue atendido por una ambulancia del SAMU en el lugar de los hechos.

Mónica C. S., también acusada como autora de un delito de lesiones por haber sujetado presuntamente a la víctima mientras su marido le asestaba varios pinchazos con un punzón y cortes superficiales con un cuchillo, se ha acogido a su derecho a no declarar.

El padre, José S. A., ha declarado solo ante las preguntas de su letrado. El hombre, de 47 años, asegura estar en tratamiento por el asesinato de su hijo y asegura no recordar exactamente como se produjo la agresión el pasado martes. Eso sí, sostiene que era la quinta vez que acudían a los juzgados para celebrarse el juicio y que no pensaba encontrarse con el asesino de su hijo, ya que en las anteriores ocasiones no se había presentado, o al menos no lo había visto.

El hombre estaba cumpliendo una condena hasta marzo de 2024 por otro delito de lesiones y portaba una pulsera telemática al encontrarse en tercer grado penitenciario. No obstante, al atacar al presunto asesino de su hijo (en libertad a la espera de juicio) el padre habría incumplido la condicional y por ello tiene que regresar a prisión hasta que finalice el cumplimiento de la condena

Los hechos, que adelantó este periódico en su edición digital. ocurrieron a las 11.00 horas del pasado martes a la salida de una vista en un Juzgado de Menores, prevista para ver si se llegaba a un acuerdo de conformidad por el homicidio ocurrido el 5 de diciembre de 2021 en el parque La Granja de Burjassot. El menor, que en ese momento tenía 16 años y que está ahora a punto de cumplir la mayoría de edad, se encuentra en libertad desde el pasado mes de septiembre al haberse agotado el plazo máximo de la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado.