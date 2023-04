Los familiares de Miguel y Adoración no podían contener las lágrimas al saber el triste resultado del incendio que les había arrebatado de golpe a sus padres y a su hermano –en el caso de la hija del matrimonio–, al parecer por un fallo eléctrico en un enchufe. «Quiero creer que no han sufrido y que han muerto intoxicados por el humo», confesaba Sara, nieta de la pareja de octogenarios. Es el único consuelo que les queda, esperar que al menos sus abuelos no hayan padecido el dolor de su hijo, quien sí que presentaba graves quemaduras.

