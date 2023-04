"Ya no sabemos a qué más puertas tocar ni qué más hacer. Pedimos auxilio porque no me han devuelto a mi hija". Quien habla así es Alejandra Ayala, la madre de Natahaly Salazar una joven valenciana que en enero de 2018 viajó a Perú de mochilera y nunca volvió. Tampoco se recuperó su cadáver. Por la muerte fueron condenados dos hombres, Jaimor Huillca Huaman y Luzgardo Pillco Amau que debían cumplir siete años y meses de cárcel cada uno por el delito de homicidio culposo (doloso). Tampoco ha ocurrido.

La Policía de Perú ya busca a la valenciana desaparecida Y es que uno de los asesinos de Nathaly, Jaimor Huillca Huaman, ha quedado en libertad en un proceso que parece salpicado de supuestas irregularidades. En primer lugar, porque esta excarcelación no fue comunicada ni al juez ni al abogado que representa a la familia de la joven y se enteraron "de casualidad", dice Alejandra a Levante-EMV. Ni siquiera el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) ha sido capaz de concretar la fecha exacta en la que el hombre salió de prisión "le dijeron al juez que hace aproximadamente un mes y medio, pero no especificaron un día exacto” se desespera la madre de la mujer desaparecida. Y en segundo lugar, porque para que ambos condenados pudiesen salir de la cárcel debían haber abonado la cantidad de 15.000 soles (moneda peruana) en concepto de reparación civil e indicar el lugar en que se encuentra el cuerpo de Nathaly. La fecha prevista para la salida de prisión de los dos asesinos sentenciados era el año 2027 ya que estos entraron en los centros penitenciarios en diciembre de 2020. Luzgardo Pillo Amau continúa en la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, uno de los tres penales de máxima seguridad con los que cuenta el INPE en el país. Sin embargo Jaimor ya está fuera "y estoy segura de que se escapó de la ciudad de Cuzco" teme Alejandra. Desde luego permanece ilocalizable. El juez ya ha pedido al instituto penitenciario el expediente de la excarcelación de este homicida y el documento que acredite que se han ingresado los 15.000 soles, aunque de momento no hay noticias de ninguno de los dos. La versión que dan desde el INPE es que se le ha aplicado la llamada fórmula de 2x1 (dos días de pena por uno de redención) y beneficios penitenciarios por estudiar y trabajar en la cárcel pero al abogado de la familia de Nathaly Salazar "no le cuadran las cuentas para que lo hayan dejado salir ya", explica Ayala. "El principal causante de la muerte y desaparición de mi hija está en la calle. Es un caso lleno de incongruencias y mataron a una mujer que estaba en situación de vulnerabilidad al encontrarse sola en el país. Es un feminicidio. Ellos la mataron y la violaron", logra decir Alejandra antes de romperse y echar a llorar. Porque esta madre solo quiere encontrar a su hija, aunque solo sea un cuerpo al que llorar. "Son cinco años y tres meses sin ella", una terrible cuenta que no parará hasta que alguno de los asesinos de Nathaly confiese dónde está el cadáver.