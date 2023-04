Mañana arranca en la Ciudad de la Justicia de València el juicio con jurado contra una pareja, un hombre y una mujer, acusada de asesinar a su compañero de piso, de 44 años, en la localidad de Xàtiva.

Los hechos sucedieron en la noche del 29 de octubre de 2019 cuando, al parecer, los arrestados aprovecharon que la víctima se encontraba en estado de embriaguez para asestarle siete puñaladas después de que los dos hombres mantuviesen una acalorada discusión porque supuestamente el fallecido se propasó con la mujer, novia del presunto autor material y también acusada como cómplice, lo que habría motivado el enfado del presunto homicida, según declaró este ante el juez de Instrucción número 4 de Xàtiva.

El Tribunal Popular debe determinar si los encausados mataron a la víctima motivados por los celos y por las insinuaciones que que el fallecido le lanzaba a la mujer y que esta no soportaba.

Investigación del Grupo de Homicidios

El Grupo de Homicidios de Policía Nacional se hizo responsable de esta investigación y desde un primer momento centraron sus sospechas en esta pareja de nacionalidad española quienes en un primer momento declararon que ellos encontraron a su compañero de piso ya herido sin haberse enterado de nada, pese a encontrarse en la planta baja del inmueble y la víctima en la de arriba.

No obstante, la puerta de la casa no estaba forzada y todo hacía indicar que el autor del crimen no había podido entrar y salir de la misma sin ser visto por el resto de habitantes.