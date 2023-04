Un jurado popular compuesto por seis hombres y cinco mujeres deberá dirimir si la pareja conformada por P. G. y A. A. son culpables de asesinato por la muerte a cuchilladas de Fernando Motos en la madrugada del 30 de octubre de 2019 en una vivienda del carrer Blanc, número 50 de la localidad de Xàtiva. Para ambos el Ministerio Fiscal solicita 22 años de cárcel para cada uno por un delito de asesinato y el pago de 30.000 euros al hermano del fallecido.

"Montar un puzzle" es el símil que ha utilizado la fiscal del caso, Carmen Nicasio, para explicar a los miembros del jurado qué es lo que deben hacer con los detalles que se conozcan durante este juicio de lo sucedido en esa casa en la que convivían víctima y acusados.

Según precisamente,el Ministerio Fiscal, sobre las 1.00 horas del 30 de octubre de 2019, P. G. y A. A., poniéndose de acuerdo, acuchillaron, presuntamente, de forma reiterada a Fernando Motos provocándole heridas en prácticamente todo el cuerpo, aunque fue una cuchillada, brutalmente certera, la que provocó la muerte de la víctima en "unos minutos", ya que en su trayectoria le rompió una costilla, perforó un pulmón y atravesó el corazón. La autopsia señala que en la muerte de Fernando Motos se emplearon dos armas blancas: un cuchillo de borde dentado, y otro de hoja lisa y que, además, la víctima tenía "limitadas sus facultades de defensa" por el consumo de alcohol y marihuana.

La Fiscalía aduce que en connivencia, ambos acusados, decidieron acabar supuestamente con la vida de Fernando Motos porque este se insinuaba de forma habitual a la mujer, algo que ella no soportaba y que además, provocaba los celos de P. G. Así que, pertrechados con un cuchillo cada uno, el hombre y la mujer atacaron a Fernando Motos, cuyo estado de indefensión era manifiesto debido al ya mencionado consumo de alcohol y marihuana. Tras la agresión, limpiaron el escenario del crimen y las armas empleadas, para entonces sí, llamar al 112 dando el aviso de que "un amigo" estaba herido.

Cruce de acusaciones

Sin embargo, la versión que ha dado cada uno de los acusados difiere de forma radical. De hecho ambas defensas solicitan la exculpación de sus representados y señalan que el otro es en autor del posible asesinato.

Mientras que la defensa de la mujer, ejercida por el abogado Ernesto Luis Alamán, señala que ella no participó en el acuchillamiento y que incluso, al encontrarse con el hombre sangrando profusamente, trató de taponarle la herida del corazón mientras llegaban los servicios sanitarios, la defensa de P.G., en manos del abogado José Ignacio Terol, señala que él no tiene nada que ver, que no agredió a Fernando Motos, de quien incluso era "muy amigo" y que fue él quien intentó evitar el desangrado de la víctima.

Ambos acusados han declarado hoy ante el Tribunal y el jurado popular y se han negado a responder a las preguntas de la defensa de la otra parte.

Mañana se retomará la sesión de u juicio que previsiblemente se alargará toda la semana.