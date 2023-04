Uno de los ‘empleados’ de los feriantes imputados por la muerte de dos niñas de 4 y 8 años en el accidente del castillo hinchable de Mislata ocurrido el 4 de enero de 2021 ha reconocido ante la jueza que le pagaban 30 euros al día por controlar la atracción, pero que no le daban de alta en la Seguridad Social ni había contrato alguno que respaldara esa relación laboral.

Así lo manifestó el joven en su primera declaración ante la jueza (la segunda sustituta en esta investigación que ya dura dos años), declaración que se celebró finalmente la semana pasada tras más de cuatro meses de demora por razones desconocidas.

En la misma, el chico admitió que él solía encargarse del control del castillo hinchable siniestrado aunque el día del accidente no estaba en la feria, por lo que no pudo aclarar cuestiones como si la atracción estaba anclada o no o quién es el joven que se ocupaba ese día del castillo y que al menos 15 testigos describen como un joven magrebí.

El testigo confirmó que no tenía contrato laboral ni había cotización a la Seguridad Social y que recibía 30 euros por día –los feriantes llegaron a decir ante la jueza que no pagaban a esos ‘ayudantes’ y que como mucho les compensaban con entradas para las atracciones–, aunque la jueza no quiso profundizar en esa presunta irregularidad al entender que no es objeto de la investigación del accidente.

Así mismo, el chico ratificó que muchos de los ‘empleados’ de los feriantes, con los que lleva «bastante tiempo sin trabajar», son de origen magrebí y en situación precaria. Su testimonio refrenda así el de 15 los testigos que ya declararon en su momento que el castillo siniestrado estaba atendido el día del siniestro por un joven magrebí a quien nadie ha conseguido localizar, ya que desapareció del lugar minutos después del accidente.

Felicidades!!! Hoy cumples 6 añitos, aunque para nosotros siempre tendrás 4. Espero que dónde estés tengas una bonita fiesta. Los papás y los tetes siempre estarán junto a tí soplando las velas. Te queremos infinito, o como tú nos decías 'TE QUIERO, TE AMO Y TE IMO'. #SonrisaVera pic.twitter.com/kFpcjCDuM8 — Eva Roz (@EvaRozG) 24 de abril de 2023

El letal cambio de ubicación

Por otro lado, y a la vista de las últimas diligencias judiciales, los padres de Vera, que ayer habría cumplido seis años, han solicitado de nuevo la imputación del concejal de Fiestas de Mislata, Antonio Arenas, por ser presuntamente la persona que, en última instancia, decidió el cambio de ubicación de la Feria de Navidad, algo que podría haber propiciado el resultado letal del accidente a juicio del perito independiente a quien el juzgado encargó un dictamen sobre los hechos.

En ese informe, del que informó Levante-EMV en exclusiva y que enumeraba una multitud de irregularidades en la instalación y explotación de la feria, se afirmaba que la ubicación del castillo en la plaza de la Libertad y no en la plaza Mayor del municipio contribuyó a dejar más expuesto el castillo a las inclemencias del tiempo y tuvo influencia en el resultado final.

En este sentido, el escrito en el que se pide nuevamente la imputación de Arenas, afirma que «es importante pues recibir la declaración en calidad de investigado de quien, presuntamente, tomó esta decisión que, a la postre, tuvo influencia en la producción del hecho y en la agravación de sus consecuencias».

Además, el escrito de la acusación particular incide en que «según declararon los feriantes investigados, la decisión del cambio de ubicación de la feria de Navidad la adoptó el Ayuntamiento de Mislata, siendo esta decisión contraria a sus propios intereses, ya que ellos preferían instalar en el emplazamiento inicialmente previsto, que era en la Plaza Mayor», lo que vuelve a situar en la diana al consistorio mislatero y a su concejal de Fiestas al haber firmado «por delegación de Alcaldía la resolución que autorizaba la instalación de la feria en la Plaza de la Libertad de Mislata».