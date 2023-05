Un nuevo informe pericial, encargado por la familia, descarta la versión de que la niña que falleció un día después de atragantarse en la escoleta municipal de Rocafort lo hiciera tras ingerir una legumbre. Esta es la versión que dio el centro ante los hechos ocurridos en noviembre de 2020, que la familia no creyó en su momento y que tampoco cuadra con un estudio realizado por el médico forense José Aso Escario, según ha avanzado la Cadena Ser.

Así lo explica también el abogado de la familia, Benito Nemesio Tordera, que asegura que tras unir todas las pruebas, ahora este informe «dice que la versión del centro no se sostiene». «Ninguna persona puede fallecer consumiendo una habita ‘baby’, no puede producir un atragantamiento, ni de una niña tan pequeña», apunta.

Se sabe, según relata, que lo último que le puso en el plato la monitora -que reconoció haberse despistado después- era este alimento, pero el nuevo informe pericial confirma que en la autopsia se encontraron «sustancias blandas» pero también «otras duras, que nadie analizó», lamenta el abogado.

Es por eso que la familia de la menor -que fue operada y sufrió hipoxia- considera que la obstrucción que acabó causando el fallecimiento de la niña de apenas 16 meses no fue por una habita, sino otro alimento, como pollo, «o una gran cantidad de comida que provocó el atragantamiento por bola», apunta Nemesio.

«Claramente dice que esa versión no puede ser real», asegura. Estas conclusiones se incluyen en un informe aportado por la familia y cuya ratificación judicial está prevista en Moncada mañana.

Conocer la verdad

La causa, que está demorándose en exceso, no tiene imputados hasta la fecha y la familia asegura no haber recibido nunca una explicación oficial. Como denunciaron entonces, también consideran que el centro no realizó las maniobras adecuadas en un primer momento para intentar salvar la vida de la bebé.

«Lo único que pretenden, y que les va a hacer descansar y avanzar, es conocer la verdad. Es muy importante, los padres necesitan tener una respuesta que el centro nunca les ha dado», detalla su abogado.