Un camión de gran tonelaje ha volcado a primera hora de esta mañana en la calle Eduardo Primo Yúfera, ubicada junto a l'Oceanogràfic, provocando el corte de la vía.

Al parecer el tráiler portaba una pesada carga en el remolque que se ha movido por una maniobra propia de la conducción y ha provocado que el vehículo venciese y volcara.

La Policía Local de València ha asegurado la zona y ha desviado el tráfico en dirección a Natzaret.

Pese a lo aparatoso del accidente no ha habido que lamentar heridos. Según ha podido saber este periódico el conductor del camión no ha sufrido lesiones y no ha habido que lamentar ningún otro daño personal.