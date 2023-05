El juez ha decretado la prórroga durante dos años más de la prisión provisional de David S. O., alias El Tuvi acusado del asesinato de la joven de 19 años Wafaa Seebah en 2019, cuyo cadáver fue hallado en en el fondo de un pozo de 16 metros de profundidad de la Pobla Llarga casi dos años después del crimen.

El Tuvi no fue trasladado desde la prisión a la vista, sino que compareció a través de videoconferencia. Tanto el fiscal como la acusación particular pidieron la prórroga de la prisión provisional para David S. O. mientras que la defensa se opuso a esta medida. Finalmente el juez dio luz verde a que el presunto asesino de Wafaa continuase en el centro penitenciario.

El acusado, David S. O., está privado de libertad desde su detención, el 16 de junio de 2021, tras ser capturado en una vivienda de la localidad valenciana de Manuel por agentes de Homicidios de Guardia Civil, por lo que dentro de cinco semanas, el 16 de junio próximo, vencería el primer plazo máximo que fija la ley de enjuiciamiento criminal para la prisión provisional, esto es, el encarcelamiento de un reo antes de ser juzgado.

La misma ley prevé un segundo plazo de otros dos años, que se obtiene con una prórroga judicialmente acordada, cuyo sentido es dar tiempo a que concluya la instrucción de la causa sin tener que dejar en libertad al inculpado, máxime cuando los delitos de los que se le acusa son de una gravedad manifiesta que conllevan, según dicta el código penal, castigos importantes.

Cabe recordar que El Tuvi confesó ante los forenses que le han realizado la valoración psiquiátrica solicitada por el juzgado, tal como publicó Levante-EMV en exclusiva.

Wafaa desapareció el 17 de noviembre de 2019 y su cuerpo no se encontró hasta el 17 de junio de 2021, un día después de la detención de El Tuvi como su presunto asesino. El hallazgo se produjo mientras la Guardia Civil registraba la vivienda donde supuestamente la mató, propiedad del abuelo de David S. O.

Justo cuando iba a comenzar el registro, El Tuvi decidió contar a los investigadores que el cuerpo no estaba en esa casa sino en el pozo de riego de otra finca familiar próxima, lo que obligó que la comitiva judicial se trasladara a esta finca que entonces era de su familia y en cuyo pozo de riego fue encontrado el cadáver de la joven, bajo indicaciones del acusado.

El Tuvi, que según los investigadores, mató a Wafaa porque no después de que la chica se resistiera a mantener relaciones sexuales con él también está acusado del asesinato de otra mujer, Isabell Elena Raducanu, de 36 años y de su hija no nata, Briana, un bebé de 6 meses de gestación. Este crimen se produjo 5 meses antes del de Wafaa, el 11 de junio de 2019. Aunque David S.O. no fue oficialmente incriminado hasta más de dos años más tarde, después de que su ADN fuese identificado en cinco puntos incriminatorios de la escena del crimen.