"No sé por qué me vino esa idea monstruosa a la cabeza... yo antes era una persona normal, que trabajaba, daba clases de Filosofía del Derecho... tenía planes de futuro". Así se ha expresado esta mañana Alberto L.H., el abogado acusado de asesinar a su novia de más de 60 cuchilladas en un ático de la calle Conde Altea de València, durante la sexta sesión del juicio que se ha celebrado esta mañana en la Ciudad de la Justicia.

Haciendo uso de su derecho a la última palabra, Alberto ha explicado, esta vez menos incongruente y con un tono más frío que el pasado viernes cuando lanzó un discurso lleno de "No me acuerdo" y "Tengo flashes", qué es lo que ocurrió durante la madrugada del 3 de diciembre de 2021.

Ningún auxilio para Cristina

En el comienzo de su intervención el asesino confeso ha querido pedir perdón a la familia, aunque lo ha hecho manteniendo la mirada hacia el presidente del Tribunal, ni siquiera al jurado popular ni a la familia y allegados que han estado sentados entre el público.

En esta ocasión el acusado ha insistido en la estrategia que su defensa ha llevado a lo largo de la semana que ha durado el juicio: que sufrió un episodio de trastorno y que no fue consciente de que estaba asesinando brutalmente a Cristina B. M. "En ese momento no era consciente de mí mismo. No tuve capacidad de saber lo que estaba sucediendo, de saber lo que estaba ocurriendo. Cuando tomo conciencia del hecho es cuando veo lo que ha pasado y decido quitarme la vida", ha dicho con respecto al hecho de haberse precipitado por el patio interior de la finca desde una séptima altura.

Sin embargo, Alberto no ha hecho referencia al hecho de que después de caer al almacén del restaurante del bajo del edificio y pasar cuatro horas dentro del local (un vecino oyó el golpe de la caída a las 5.10 de la madrugada y el cocinero del restaurante lo encuentra a las nueve de la mañana), no llamó para pedir ayuda sanitaria para la víctima. Si no que llama al 112 para únicamente para decirles que se había caído, aunque luego cambio su versión y alegó que se lo había inventado todo.

"En ningún momento pretendí ni ocultar lo sucedido, ni huir. Lo que que quería era quitarme de en medio, básicamente" ha manifestado al Tribunal. Razonamiento que no tiene demasiada consistencia teniendo en cuenta la argumentación realizada por la fiscal quien ha narrado la demoledora secuencia cronológica de los hechos. Cristina es asesinada el 3 de madrugada y, pese a estar ingresado en el hospital por las heridas de la caída y siendo investigado por un posible robo con fuerza, "pasa todo el día 3 y 'no abre la boca'. No es hasta el día siguiente cuando va la familia de ella a buscarla al piso y la encuentra".

En esta línea la fiscal ha insistido que durante toda la fase de instrucción, el asesino confeso no declara ni ante ella ni ante la jueza de guardia del Juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer, aunque sí que le cuenta que ha matado a su pareja a los psiquiatras del hospital Doctor Peset donde estuvo ingresado.

"Nadie me ha sabido decir por qué lo hice"

"Vista la cruenta forma de matarla, pedimos que le hicieran una valoración psiquiátrica en el Peset. Fueron claros y rotundos: no hay trastorno de la personalidad, era consciente de lo que había hecho. Durante la entrevista con los facultativos, hubo momentos en los que contestó y otros en los que parecía que les ocultaba algo", así lo ha narrado la fiscal y así lo declararon los psiquiatras que declararon en el juicio.

Ninguno de los psiquiatras o psicólogos que se entrevistaron con Alberto detectó un trastorno de la personalidad que pudiera explicar un asesinato tan brutal. Él mismo ha hecho referencia a esta ausencia de perturbación. "Fue simplemente una pérdida total de raciocinio. No sé por qué de esa explosión de querer hacer daño a la apersona que quería, no lo entiendo, no lo comprendo. Nadie me ha sabido decir por qué, ningún especialista, ningún psiquiatra", ha dicho.

Esta idea vuelve a darse de bruces con dos de los hechos que se expusieron durante las sesiones del juicio. En primer lugar, el mismo Alberto reconoció durante su declaración el pasado viernes que llevaba dos días dándole vueltas a la idea de matarla. No fue una idea aislada y repentina, hubo una planificación que según el acusado podría ser de dos días, pero que según las búsquedas que se hicieron desde su ordenador personal, había que remontarse varios meses momento en el que consultó información sobre venenos o la compra de bridas.

En segundo lugar, la idea de obcecación por la que se empecinó en asesinar a Cristina asestándole varias pedradas en la nuca y la cara, acuchillándola más de 60 veces y estrangulándola, se tambalea en el instante en el que, tal como prueban las huellas ensangrentadas que se hallaron en la casa, Alberto tuvo que abandonar el dormitorio donde se produjo el crimen para ir a por los cuchillos y las tijeras que clavó en todo el cuerpo de la mujer. Ese cambio de escenario, bastaría para romper ese estado de obcecación, según explicaron las psiquiatra y psicóloga forense de lasas Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) que hablaron con él.

De nuevo ha vuelto a argumentar que no había ningún problema entre la pareja, de hecho ha mencionado que tenían planeado un viaje a la nieve para pocos días después del asesinato. Sin embargo, la acusación particular ha recordado las declaraciones de una de las amigas de Cristina a la que le dijo "ya veremos lo que dura esto", después de que el acusado se apuntara a un viaje que la víctima tenía planeado a París para ver a una amiga embarazada y que una de las testigos asegurara que la joven tenía intención de cortar la relación o al menos darse un tiempo.

Tras la presentación de los informes por parte de Fiscalía, acusación particular y defensa, así como de la última palabra del encausado, ahora queda esperar al veredicto del jurado.