Una persona fallecida y otras 14 heridas es el trágico balance de la explosión de gas ocurrida esta tarde de jueves en una vivienda de Badajoz. El suceso ha ocurrido pasadas las tres de la tarde en el segundo piso del número 1 de esta vía de la barriada pacense de San Fernando. El fallecido es un varón que se encontraba en la vivienda donde se ha producido la explosión. Acaba de ser localizado, pasadas las 17.30 horas, por los bomberos, que han encontrado el cadáver en un cuatro de baño del piso. De la vivienda siniestrada, los bomberos han sacado cuatro bombonas de butano. Las causas de la deflagración se desconocen por el momento. La Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación.

El resto de afectados son heridos de carácter leve, si bien cuatro de ellos han sido trasladadas a los hospitales Universitario y Perpetuo Socorro. La explosión ha tenido lugar muy cerca del parque de bomberos, cuyos efectivos están todavía actuando y la zona permanece cortada por la policía.

Antes de ocurrir la explosión, el 112 había recibido varias llamadas alertando de un fuerte olor a gas y la deflagración se ha producido justo cuando los bomberos accedían al piso. En ese momento, uno de ellos estaba abriendo la puerta.

El Periódico Extremadura, del grupo Prensa Ibérica, ha podido saber que dos de los heridos son agentes de la Policía Local que han sufrido daños por la caída de cascotes. Además, decenas de vecinos han tenido que ser desalojados.

El alcalde, Ignacio Gragera, se ha desplazado hasta la zona, donde siguen trabajando todos los equipos de emergencias. El ayuntamiento ha puesto psicólogos a disposición de los familiares y ha ofrecido alojamiento a los afectados que no puedan regresar a sus viviendas. Aunque el arquitecto municipal ha determinado que la estructura del edificio no ha resultado dañada, el piso contiguo presenta daños importantes y en otros ha entrado mucho humo.

Según los vecinos, en el piso vive desde hace un año un hombre con su pareja. Ella no se encontraba en la vivienda en ese momento.

El estruendo de la explosión se ha oído a cientos de metros a la redonda. "He sentido un zambombazo muy fuerte y hemos salido corriendo todos hacia la calle porque no sabíamos si era en el edificio o enfrente, nos hemos bajado y hemos visto el panorama. Nuestro bloque ha retumbado", cuenta Paco, que vive en la calle Pedro de Alvarado. "Yo vivo ahí abajo, en el puente peatonal y también ha retumbado mi casa, han sido varias explosiones, yo he escuchado decir a un vecino que en la vivienda había tres o cuatro bombonas", relata Juan, otro vecino de la zona.

"Ha explotado delante de mis ojos"

Casi en primera persona lo ha vivido Ana Núñez, que vive más abajo, en el bloque que hace esquina con González Serrano. "Yo lo he visto todo, ha explotado delante de mis ojos, no me ha pasado nada de milagro", explica la joven. Ana se dirigía al bloque donde vive su hermana, que es el edificio siniestrado. Su hermana tiene su vivienda en la misma planta, en el segundo G. En cada planta hay seis pisos. Ana acababa de comprar el pan en una tienda situada enfrente, y ha visto policías y bomberos en el bloque de su hermana, que a esa hora estaba trabajando y a punto de llegar a casa. Se ha acercado a preguntar por el telefonillo a su cuñado qué estaba pasando y para comprobar si todos estaban bien. "Si voy a la altura de donde ha explotado me caen encima los cascotes, me hubiesen matado", explica.

"He visto cómo han reventado los dos balcones delante de mis ojos y delante de los ojos de los policías, ha destrozado la luna del camión de bomberos y he cruzado la calle corriendo, los policías diciéndome señora qué le va a pasar algo y estaban mi cuñado y los niños en el balcón con la puerta abierta porque mi sobrina es asmática", describe, ya algo más calmada, aunque reconoce que ha vivido momentos de mucha tensión. "Mi cuñado ha olido a gas y él es el que ha llamado a la policía, para que vinieran los bomberos a comprobar qué estaba pasando y en ese momento explotaron los dos balcones", insiste en su relato. Desde abajo, Ana hablaba con ellos. Lloraba. "A mí me han tenido que dar una pastilla de los nervios". Sus sobrinos están bien. Tienen 15 y 11 años. El piso de su hermana no se ha visto afectado porque está situado en la parte posterior del mismo rellano.