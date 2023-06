"Transmitía su malestar por la relación: la tenía abandonada en el chalet, no la quería y ella mostraba su intención de buscar un trabajo y retomar su vida sin él", así lo ha expresado en la sala del Tribunal del Jurado un agente de la Guardia Civil que participó en el volcado de la información del móvil de Mónica Espínola, la víctima del crimen machista de la localidad de Castelló que murió de un disparo en la cabeza perpetrado por su entonces pareja, Juan Salvador C. el 6 de marzo de 2020.

A través de varios mensajes de texto, la fallecida expresó a presunto asesino y autor confeso del disparo que iba a dejar la relación con él. Y no fue al único, según ha testificado este perito, la idea de buscar un trabajo y comenzar una nueva vida sin su pareja también se la transmitió a varios amigos a través de la aplicación de Whatsapp.

Esta declaración refuerza la narración de la Fiscalía y de la acusación particular quienes defienden que Juan Salvador, de 30 años en el momento de los hechos, llevaba un tiempo pensando en matar a Mónica, de 38, por los celos que sentía y porque, al parecer, ella había mostrado su intención de cortar la relación.

Esto, sumado a los celos que el acusado sentía hacia la posibilidad de que ella tuviera otra relación apunta a la naturaleza machista del crimen. Agravante que sí solicita la acusación particular.

"Es imposible que el arma se disparara sin apretar el gatillo"

Durante esta sesión han intervenido varios peritos, también los expertos en balística del Instituto Armado.

En este caso, los agentes que analizaron la pistola con la que se efectuó el disparo mortal a la cabeza de Mónica han sido tajantes: "Es imposible que el arma se disparara sin apretar el gatillo", tirando por tierra la defensa del acusado que alega que el tiro fue accidental.

"Intentamos recrear el disparo fortuito y no hubo forma. Hasta que no apretamos el disparador (gatillo) no disparó", han dicho. Es más, los agentes han explicado que golpearon la pistola contra el suelo, la dejaron caer a tierra y la aporrearon con un martillo de teflón y nada. No se disparó. Para que se hubiese producido la detonación, el arma de fuego (modificada en este caso puesto que la manipularon para que el calibre 7.65 se convirtiese en un 9 milímetros corto) tenía que tener un cartucho, la corredera cerrada, el seguro quitado y que se apretara el disparador.

Mediante una didáctica demostración ante los miembros del jurado, uno de los agentes de balística ha explicado con la semiautomática en la mano, que aunque tuviera la corredera abierta (la parte superior que se mueve alternativamente con el retroceso durante las detonaciones), sería necesario apretar el gatillo para que esta se disparara. Por lo que no es factible que se produjera un tiro accidental como describe el encausado.

La sesión de hoy también ha contado con la declaración de dos médicos forenses del Instituto Médico Legal de Valencia. Una de las doctoras estuvo en la reproducción de los hechos que se llevó a cabo con el acusado en el chalé de Castelló donde ocurrió el crimen.

De nuevo la posición de autor y víctima ha protagonizado la declaración de estos peritos y testigos. La forense ha sido tajante: "No es compatible lo que contó salvador en la reconstrucción con la trayectoria que vemos en la autopsia. No es posible que si estaban frente a frente se produjera el disparo. No es compatible de ninguna de las formas", ha declarado.

Es decir, que Juan Salvador debía estar en un plano superior con respecto a Mónica, es decir, el disparo se produjo desde arriba. Ante la insistencia de la defensa de la posibilidad de que la víctima tuviese la cabeza agachada porque se estaba poniendo una mascarilla en el pelo, los agentes que participaron en la inspección ocular también han sido tajantes: "La posición que aparece en los informes es la que nos dijo, no nos dio ninguna alternativa", es decir, desde una ubicación frontal a la misma altura.

Cabe recordar que Mónica tenía un orificio de entrada de bala por el hueso parietal derecho y el cartucho realizó un trayecto oblicuo izquierdo, quedándose alojado en el hueso craneal de la fosa occipital izquierda.

A la vista de la declaración del acusado durante la reconstrucción del crimen en la que aseguraba que estaba en un plano inferior o frontal con respecto a la víctima, "decimos que eso no es un accidente. Desde el punto de vista médico legal, es una muerte de etiología homicida".

La madre del acusado

Otro de los testigos de la sesión ha sido la madre de Juan Salvador. La mujer ha narrado que la noche de los hechos su hijo la llamó muy alterado diciéndole que había ocurrido un accidente y que le había disparado a Mónica.

La testigo ha insinuado en varias ocasiones que la víctima tenía algún problema mental y que era "problemática", ha dicho, "era adicta como mi hijo". Además ha insistido en que en la relación entre su hijo y la fallecida "había discusiones pero como todas las parejas".