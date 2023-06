Los vecinos y vecinas de la localidad de la Pobla Llarga volverán a retomar las concentraciones en memoria de su joven vecina, Wafaa Sebbah de 19 años, que fue asesinada, presuntamente, por David S. O. «El Tuvi» un maltratador que se obsesionó con ella y que la mató después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales, cometiendo un terrible crimen machista el 17 de noviembre de 2019.

El cadáver de la joven apareció en el interior de un pozo de una finca del mismo municipio cuando casi se cumplían dos años después de su desaparición, el 16 de junio de 2021.

Como muestra de apoyo a la familia en los angustiosos momentos en los que no se sabía nada de la chica, todos los días 17 de cada mes los poblatanos se concentraban para pedir su regreso y que las investigaciones avanzaran. Estas concentraciones únicamente se vieron interrumpidas con el estallido de la pandemia de Covid-19.

Hoy, ‘Dia del Record de Wafaa Sebbah’, volverá esta muestra de apoyo a los allegados de la joven con una concentración convocada por el ayuntamiento de la localidad a partir de las 13.00 horas en la plaza del País Valencià donde se leerá un comunicado de condena a la violencia machista en la Pobla Llarga.

A la espera de juicio

"El Tuvi", acusado del asesinato de Wafaa está privado de libertad desde su detención, el 16 de junio de 2021, tras ser capturado en una vivienda de la localidad valenciana de Manuel por agentes de Homicidios de Guardia Civil. El pasado 21 de mayo el juez decretó la prórroga durante dos años más de la prisión provisional que se encuentra cumpliendo en el centro penitenciario de Picassent.

David S. O. también está acusado del asesinato de otra mujer, Isabell Elena Raducanu, de 36 años y de su hija no nata, Briana, un bebé de 6 meses de gestación. Este crimen se produjo 5 meses antes del de Wafaa, el 11 de junio de 2019. Aunque David S.O. no fue oficialmente incriminado hasta más de dos años más tarde, después de que su ADN fuese identificado en cinco puntos incriminatorios de la escena del crimen.