La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado, después de que las partes llegaran a un acuerdo, a una pena de tres años de cárcel a Carlos Mª E. P. que intentó matar a cuchilladas a un vecino que salió en defensa de la pareja del acusado cuando este empezó a insultarla y a amenazarla con un cuchillo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de marzo de 2022 en una vivienda de la calle Reus de València. Sobre las 9.30 horas, el condenado matuvo una fuerte discusión con su pareja propinándole a la mujer varias patadas y diciéndole "te voy a matar" mientras esgrimía un cuchillo que llegó a situar en la sien de la víctima.

Al escuchar los gritos de socorro de la mujer, varios vecinos subieron al domicilio de la víctima quien salió del piso con su hijo de tres años y acudió a refugiarse en la casa de un vecino. Este caso de violencia machista está siendo ancausado por uno de los juzgados de Violencia de Género.

Mientras la mujer pudo ponerse a resguardo, Carlos Mª E. P. dirigió su ira hacia el vecino a quien acuchilló numerosos veces mientras le espetaba "ya no me importa mi vida, yo voy a la cárcel y no me importa nada". El agresor pudo ser reducido por el resto de vecinos que se echaron sobre él aprovechando que estaba de espaldas.

Por estso hechos, el acusado ha sido condenado a una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, a una indemnización de 4.000 euros y a pagar los gastos del tratamiento sanitario que tuvo que recibir el vecino, en total 854,60 euros.