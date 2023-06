La sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia acoge la repetición del juicio contra un interno de la Inspección Central de Guardia (ICG) del complejo policial de Zapadores que, estando en uno de los calabozos el 14 abril de 2021, dejó inconsciente a una agente de Policía Nacional de un puñetazo en la cara y le propinó tal paliza que la mujer sufrió tres fracturas en la mandíbula, también en otras partes de la cara y llegó a perder la visión del ojo izquierdo.

Ahora, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó repetir el juicio contra este hombre al ver ánimo de matar y la agravante de género no contemplados en la sentencia de primera instancia. De esta forma, el tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la víctima, al que se adhirió la fiscal Susana Gisbert, contra la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que condenó al hombre a siete años de prisión por lesiones graves pero no por tentativa de asesinato.

El encausado se ha negado a responder a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal como de su nueva defensa, ya que la primera renunció a representarle. Y dada su actitud incorrecta, la magistrada le ha ordenado guardar silencio y mantener la compostura.

"Me faltaba al respeto, a la única agente femenina"

En la sesión de hoy ha declarado la agente de policía brutalmente herida. Lo ha hecho detrás de una mampara para no mantener contacto visual con el agresor.

La mujer, que además de recuperarse de las graves heridas físicas ha necesitado tratamiento psicológico hasta hace pocos meses, ha rememorado los hechos que recuerda porque "en teoría se abalanzó sobre mí, pero no me acuerdo porque me quedé incosnciente", después de que Abu S. le asestara un puñetazo por sorpresa.

La víctima ha narrado que antes de la agresión le abrió la puerta del calabozo para ir al baño, al cerrar la puerta pegó un portazo por el propio peso del portón. En ese momento, el agresor machista comenzó a la insultarle gravemente espetándole frases como "puta perra, en la calle me pagan por follar mujeres como tú. Una mujer no me da órdenes".

Tras este episodio, la agente entró de nuevo en el habitáculo para proceder a cambiar de celda al acusado ya que no cesaban los insultos. Este se encontraba tumbado y tapado con una manta. De repente, cuando la mujer se acercó para destaparlo, este aprovechó para, de forma inesperada, lanzarle un puñetazo en la cara dejándola incosnciente.

El detenido continuó golpeándola en la cabeza miesntras ella permanecía inerte en el suelo provocándole lesiones "que hubieran acabado con su vida de no ser por la rápida intervención de otro agente" al que también golpeó.

Durante su declaración, la víctima ha confirmado la actitud claramente machista del agresor quien "solo me insultaba a mí, no al resto de policías. Yo era la única agente femenina"

Tentativa de asesinato

En esta nueva vista, la acusación pública solicita en total 15 años y medio de prisión por los delitos de tentativa de asesinato, dos de atentado y de lesiones, además de indemnizar a la agente con 20.000 euros.