"Me decía guarra y puta, que tenía que acabar conmigo y que si no era para él, no era para nadie". Esta es una parte del infierno que tuvo que vivir una vecina de un municipio de la comarca de la Costera, supuestamente, a manos de su expareja. La víctima declaró ante el magistrado de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valencia en el marco de la vista oral contra el supuesto agresor sobre quien pesa una acusación por agresión sexual, amenazas y agresión.

Por todos los hechos la Fiscalía solicita al acusado una pena de 16 años de cárcel, en los que contempla el agravante de género, mientras que la acusación particular eleva la petición a 18 años. La víctima, que testificó renunciando a la posibilidad de estar protegida por un parabán, respondió a las preguntas formuladas tanto por la fiscal como por su abogado y la defensa del presunto autor. Aunque en un momento dado ante la crudeza de la narración hubo que interrumpir momentáneamente el juicio porque la mujer sufrió una leve indisposición. La pareja llevaba cinco años de tormentosa relación ("los primeros meses estuvimos bien, después he pasado cuatro años que no se los deseo a nadie", dijo la víctima), cuando el acusado presuntamente violó a la víctima el 30 de diciembre de 2021 en la vivienda que compartían. "Llegó bebido y 'pasado' de todo y me obligó (a mantener relaciones sexuales) pese a que le dije que no repetidas veces y no paraba de llorar". Al día siguiente la víctima decidió cortar la relación e irse del domicilio. Días más tarde, el 10 de febrero de 2022, el acusado se presentó a las 19.00 horas en el taller mecánico donde trabajaba la mujer. Una vez allí, según la versión de la víctima y las acusaciones, el encausado cogió un mazo de hierro macizo de los que utilizan para arreglar las ruedas de los tráiler e intentó pegarle con él en el cráneo. "Cogió una maza de hierro que se quedó a pocos centímetros de mi cabeza", algo que evitó el jefe de la mujer al interponerse entre ambos y logró parar el golpe. La versión del acusado El encausado, que prestó declaración engrilletado, se encuentra en prisión desde el 12 de febrero de 2022 puesto que tenía una condena previa en suspensión que volvió a activarse por supuestamente haber cometido estos delitos. Su versión es diametralmente opuesta asegurando que la noche en la que sucedió la supuesta violación, él se encontraba en otra localidad con sus padres y atribuye las acusaciones de la víctima a unos problemas con la propiedad de un camión que el hombre utiliza en su trabajo relacionado con el comercio de naranjas. Con respecto a las amenazas y el supuesto intento de agresión en el taller, adujo que en realidad fue ella quien lo intentó agredir y que acudió "bebido y drogado". El implicado ya fue condenado en 2017 por malos tratos hacia la víctima y le fue impuesta una orden de alejamiento de 8 meses.