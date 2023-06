Los vecinos del barrio de Tormos viven desde principios de este año un infierno a causa del consumo de drogas y las continuas peleas que se originan en un descampado próximo a la Avenida Doctor Peset Aleixandre. Se trata de una manzana en la que aparcan coches y viven personas sin hogar. Se puede acceder desde diversas calles aledañas, aunque el punto más conflictivo se encuentra próximo a la calle Luis Crumiere, el punto de encuentro de un grupo de personas con drogodepencia.

Se reúnen para charlar y esnifar droga en el suelo, sobre un colchón ubicado justo debajo de un balcón. Y a plena luz del día. Algunos incluso han mantenido relaciones sexuales detrás de los coches que se encuentran aparcados en la zona.

En algunas ocasiones se pueden llegar a juntar hasta seis personas y sus reuniones duran todo el día, desde buena hora de la mañana hasta la madrugada. "Más de una vez me han despertado a las 6 am porque seguían de fiesta. No podemos más", comenta un vecino de la zona. Muchas de las personas que frecuentan el descampado viven en la calle, aunque hay otras que viven en las calles contiguas. Sus edades comprenden desde los 20 hasta los 60 años.

Un sintecho intentó estrangular a otro

Todas las semanas suelen generarse peleas y discusiones entre los integrantes de este grupo de drogodependientes. Este martes, los vecinos avisaron a la Policía Nacional por la pelea entre dos hombres. Uno de ellos llegó a agarrar del cuello al otro, que intentó defenderse con un palo de escoba que recogió previamente de la basura. Se presentaron dos furgones de la Policía Nacional. Los agentes identificaron a que se encontraban presentes, quienes todos los días frecuentan el menudeo de droga, protagonizan peleas y las salidas de tono en este descampado del barrio de Tormos.

Un martillo

El lugar de reunión no ha sido elegido al azar, pues se trata de un rincón resguardado de la lluvia y el viento, donde vive una persona sin techo con problemas de salud mental. "Se pasa todas las noches gritando a pleno pulmón, insultando", relata un vecino. Según testigos visuales de la zona, esta persona guarda un martillo entre sus posesiones. Lo utiliza para destrozar objetos que encuentra en la basura o en la calle. En una ocasión destrozó una lavadora a martillazos durante varias horas.