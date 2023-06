Aunque los investigadores estaban convencidos de la motivación sexual del crimen de Waffa –todos los amigos comunes han declarado por activa y por pasiva que El Tuvi estaba obsesionado con Wafaa, que tenía solo 19 años cuando fue asesinada, y que ella se negó siempre a tener sexo con él–, los forenses fueron incapaces de pronunciarse sobre si hubo agresión sexual, dada la desaparición por efecto de la putrefacción de los tejidos genitales donde habrían quedado señales.

Ahora, gracias a un informe pericial de la Unidad de Análisis de Conducta de la Guardia Civil encargado por la acusación particular ejercida por la familia de Wafaa, han cambiado las tornas y David S. O., alias 'El Tuvi', está imputado además de por asesinato, por agredir sexualmente a la joven de la Pobla Llarga cuyo cuerpo fue localizado dos años después de su muerte en un pozo de 16 metros de profundidad.

El informe, realizado tras un minucioso análisis del sumario, consta de 17 páginas e incluye un cotejo de imágenes de bondage (práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona) obtenidas en fuentes abiertas y fotografías del estado en el que se encontró el cuerpo de la víctima, que como publicó Levante-EMV tenía la cabeza totalmente envuelta en cinta americana y las manos atadas hasta los antebrazos con este mismo elemento.

Excitación sexual con el sufrimiento ajeno

Los expertos de la Unidad de Análisis de Conducta de la Guardia Civil estiman que se trata de "un crimen sádico sexual" a partir de distintos elementos, y consideran que es la explicación más plausible al hecho de que la chica apareciese desnuda de cintura para abajo y con un inusual encintado de la cabeza y los antebrazos. Todo a ello, a juicio de los agentes, prueba que el "agresor se excitaría sexualmente con la percepción de poder y control al tener a la víctima inmovilizada y privada de sus sentidos", pero tambien, "como en todo comportamiento sádico, con su sufrimiento y aumento deliverado de su dolor (a través de la tortura y el ensañamiento ejercidos con los siete disparos de balines y los apuñalamientos en zonas no vitales)". Los agentes remarcan en su informe que "el sujeto experimenta excitación sexual con el sufrimiento y /o humillación a partir del empleo de la tortura".

Por todo ello, las evidencias físicas, conductuales y forenses, muestran desde un punto de vista criminológicon que la escena de bondage dentro de un crimen hacen del sádico-sexual la motivación "más subyacente más probable".

En virtud del artículo 25 de la Ley del Jurado, que permite reunir a las partes para imputarle los delitos al reo, a David S. O. ya se le había imputado el asesinato de Wafaa pero no el delito sexual ya que la autopsia no permitía alcanzar esa convicción por la desaparición de los tejidos blandos de la zona genital debido al mal estado del cadáver que no fue recuperado hasta dos años después del asesinato.

Sin embargo ahora a la vista del nuevo informe pericial de la Guardia Civil, se volvió a solicitar la comparecencia para imputarle ahora sí, la agresión sexual. En otras palabras, para dejar constancia de que "El Tuvi" presuntamente mató a Wafaa después de violarla.

Primera declaración ante el juez

Aunque el acusado no estuvo presente físicamente en la comparecencia lo hizo a través de videoconferencia desde el centro penitenciario de Picassent. De hecho, ayer fue la primera vez que David S.O. ha accedido a declarar en presencia del juez de instrucción número 6 de Alzira desde el día de su detención en junio de 2021. No es sorprendente ya que se limitó a reproducir lo que ya había dicho a los dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia a lo largo de las cuatro entrevistas a las que fue sometido para establecer si es o no imputable, tal como adelantó Levante-EMV.

Al igual que hizo ante los forenses, el supuesto asesino y violador de Wafaa repitió al juez su versión del día de los hechos: que recogió a Wafaa y la llevó al chalé de su abuelo, habitado solo en verano. Llevó una botella de ginebra rosa y «dos o tres gramos de cocaína» que tomaron entre los dos, aunque en el cabello de la víctima no hay ni un vestigio de esa sustancia.

Aseguró que estaban viendo la tele en el sofá cuando ella «de buenas a primeras me pidió mil euros» y que él le dijo que no se los iba a dar porque «y si luego no me los devuelve, qué». A partir de ahí, afirma que discutieron y que ella «me golpeó con las manos en la cabeza», a lo que reaccionó «cogiéndola del cuello».

Sin embargo ayer, a preguntas de la acusación particular, entró en contradicciones como que la habría estrangulado desde la espalda reproducción lo que es la técnica del "mataleón", mecánica homicida compatible con un ataque pero no cno una defensa.

Otras incoherencias que se desprenden de su versión es que cuando le preguntan por qué no llamó a la ambulancia cuando la chica perdió el sentido por efecto del estragulamineto, la excusa fue la siguiente: "la intenté reanimar pero como no pude le puse la cinta en la cabeza". Cuando el letrado de la familia inistió en esa misma cuestión, la respuesta fue: "Porque si lo denunciaba iba a la cárcel".

Asimismo volvió a dar explicaciones peregrinas cuando fue interrogado sobre si había agredido sexualemnte a Wafaa qa lo que respondió un rotundo no, pero ante los hechos innegables de la rotura del sujetador de la joven (que tenía un corte con arma blanca en la zona de las dos copas) y la desnudez del cuerpo, los dos argumentos de peso que han llevado a la Guardia Civil a concluir que era un crímen sádico sexual, su respuesta volvió a caer en el disparate ya que argumentó que estos dos hechos obedecían a que después de arrojarla al pozo le había disparado con una escopeta de balines y le había tirado piedras.