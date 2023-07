"La menor fue utilizada como un mero kleenex sexual". Así de tajante se mostró el letrado de la acusación particular en sus conclusiones finales en el último día del juicio contra los dos jóvenes acusados de inducir a dos menores a violar a una menor de 15 años en una urbanización del Puig el 9 de julio 2020. Tres años después de la agresión sexual, P. L.T y J. S. L. declararon ante el tribunal para negar los hechos de los que se les acusan y que les lleva a enfrentarse a una pena de 22 años de prisión cada uno.

Durante su testimonio ambos encausados negaron ser culpables, incluso han afirmado que ninguno de ellos conocía a la menor pese a residir todos en la misma urbanización. Hecho este último que choca frontalmente con la declaración de la madre de la víctima quien asegura que tenía una relación fluida con los padres de uno de ellos con quienes, incluso, "había cenado en varias ocasiones en el club social de la urbanización".

Los imputados se han negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y solo lo han hecho a las de la Fiscalía y las de sus defensas. Ambos testimonios han seguido la misma línea insistiendo en que "no apreciaron" que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol, pese a que sabían que venía de un botellón y a que uno de los acusados ha reconocido que la notó "desinhibida". También han coincidido en que cuando la víctima llegó hasta donde ellos encontraban en compañía de otro menor, al que estos supuestamente incitaron a violarla, ella empezó a lanzar "comentarios fuera de contexto sobre temas sexuales".

Cuando el grupo formado por los dos adultos, los menores condenados por agresión sexual y la víctima se encaminó de vuelta a la urbanización donde residían, según han contado P.L.T. y J.S.L., la adolescente y uno de los menores subieron a la terraza de uno de los edificios "para liarse", mientras que el resto permaneció abajo durante un rato. Cuando subieron para devolverle unas pertenencias al menor, la chica, siempre según el relato de los encausados, se insinuó a otro de los amigos con las palabras "me he quedado con ganas de más. Ahora quiero con vosotros".

Los dos acusados han negado que hubieran jaleado a los menores para que abusaran de la chica lanzando expresiones como "Yo si fuera tú me la follaba" o "Aprovecha que ahora no se entera" pese a que la acusación particular y como narró la menor en su declaración en la cámara Gessell, estos dos jóvenes supuestamente subieron a la azotea para mirar y animaban a los dos menores a que la agredieran sexualmente pese a su estado de embriaguez.

La Fiscalía rebaja la petición de pena

Durante los informes finales la Fiscalía ha desmontado el relato de los acusados dando por probado que la menor se encontraba en un claro estado de embriaguez tal como demostró una conversación entre uno de los condenados y otro amigo al que le reconoció que estaba con una chica "que va muy borracha y que la iba a llevar con unos amigos para que la ayudaran a espabilarse". Porque además la cuestión está clara "¿qué sentido tiene quedar con una chica para 'liarse' dejando a tus amigos en una heladería y luego volver junto a ella con tus amigos si no es porque va muy bebida?", ha planteado la fiscal.

No obstante, la acusación pública ha modificado su petición dejándola en seis años de prisión para cada uno por un delito de inducción a agresión sexual y no por dos, como solicitaba al principio, ya que considera que solo una de las presuntas violaciones "surge con los jaleos de los adultos, porque este menor no tenía la idea" de agredirla. Además la fiscal ha propuesto la alternativa del delito de la omisión del deber de socorro ya que los adultos no intervinieron para que ninguno de los menores abusara de la chica pese a que ella no estaba en buenas condiciones.

Piden que se deduzca testimonio contra los menores condenados

Por su parte, la acusación particular elevó a definitivas sus calificaciones y mantiene los dos delitos de inducción a la agresión sexual a menor de 16 años para cada uno, por lo que los acusados se enfrentarían a 22 años de cárcel.

Durante su exposición, el letrado Rafael Iniesta reprochó duramente a los acusados tanto su comportamiento despreocupado durante las sesiones de la vista oral, "los cuchicheos" entre ellos cuando se escuchó la declaración de la menor en la cámara Gessell y que "utilizaron a la menor fue utilizada como un mero kleenex sexual. Después de la agresión la dejaron en el portal del edificio sin ni siquiera acompañarla a su casa".

Además, la acusación particular va a pedir que la Sala, de oficio, se deduzca testimonio contra los dos menores condenados por sendos delitos de falsedad en causa criminal, porque según el abogado, "mintieron aquí descaradamente" durante su declaración como testigos.

Esto supondría que los menores, que no han llegado a entrar en en ningún centro , tuvieran que hacerlo ya que los dos años de internamiento y tres de libertad vigilada a los que fueron condenados, quedaron conmutados por libertad vigilada durante cinco años, con la condición de que no cometiesen ningún delito en ese periodo de tiempo. Si la Sala considera que han cometido este delito, se revocará la suspensión de la sentencia.