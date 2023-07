Un jurado popular ha declarado culpable al hombre que incendió la vivienda de su expareja en la Malva-rosa y como consecuencia, murió un niño de tres años y sus dos hermanos de 6 y 8 años y la madre estos resultaron heridos de gravedad. Para el acusado, quien se encuentra en la cárcel de forma provisional desde diciembre de 2020, la Fiscalía y la acusación particular piden la pena más dura del código penal: la prisión permanente revisable.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 10 de diciembre de 2020 cuando un virulento incendio, que comenzó en el rellano del cuarto piso de una finca de la avenida de la Malva-rosa de València, se extendió por el interior del edificio provocando una densa humareda y afectando a la planta superior donde residían las víctimas. El pequeño falleció a consecuencia de la asfixia que le provocó la inhalación del humo. Los hermanos y la madre tuvieron que ser ingresados en la UCI por quemaduras de segundo grado y por haber padecido el síndrome de la inhalación de humo que provoca lesiones agudas en el sistema respiratorio y los pulmones.

La exmujer decidió separarse y él se vengó

Un mes antes de que Rafael A. B. prendiese fuego a la vivienda de su exmujer, esta harta de los problemas en la relación, decidió separarse definitivamente del acusado y abandonar la casa que compartían en la provincia de Murcia. Aunque no era la primer vez que la mujer se iba del domicilio conyugal por las desavenencias entre ellos, en esta ocasión sí cortó todo tipo de comunicación con el acusado llegando incluso a bloquear su número de teléfono en el móvil.

Habitualmente cuando la expareja del encausado dejaba la casa de Murcia, se trasladaba al domicilio que la familia de esta tenía en la Malva-rosa. Sin embargo, en esta ocasión la mujer y sus parientes cambiaron de vivienda mudándose a la localidad de Catarroja sin comunicárselo al acusado. Durante el periodo de mudanza, la familia dejó unos muebles en el rellano del edificio para llevárselo posteriormente.

El día 10 de diciembre, Rafael se desplazó desde Murcia hasta la vivienda de la Malva-rosa pensando que su exmujer estaría allí. Tras permanecer durante varias horas observando el exterior del edificio, tal como demostraró la geolocalización de su teléfono móvil, decidió vengarse de la mujer. Para ello, según mantuvo el fiscal, el hombre subió a la cuarta planta donde se supone que estaba la mujer y prendió fuego a los muebles del rellano: un sofá, una cajonera, un armario, una nevera, una cajonera y una mesita entre otros enseres.

El fuego se tornó virulento y el espeso humo se propagó por todo el edificio. La madre del fallecido declaró en la vista oral que empezó a oler a quemado, con lo que cogió a sus hijos e intentó salir de allí. "Abrí la puerta y no pudimos bajar. Me desperté en el hospital. He tenido que sufrir varias operaciones y también dos de mis hijos por quemaduras y tenemos consecuencias. Mi hijo pequeño murió", lamentó.

El jurado ha considerado demostrado que Rafael actuó sabiendo lo que hacía y que podía provocar un gran daño, pese a que los peritos forenses que declararon en el juicio confirmaron que el acusado padece un trastorno límite de la personalidad, que entre otros síntomsa provoca la dificultad para manejar las emociones y el comportamiento.

Por estas razones, Rafael, que negó las acusaciones en su declaración y defendió que sí vino a València a buscar a su excompañera sentimental pero que al no encontrarla, volvió a Murcia sin saber nada del incendio, se enfrenta a la prisión permanente revisable por el delito de asesinato contra una víctima menor de 16 años. Además se le imputan el delito de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas y otros tres de lesiones, según la petición del Ministerio Fiscal.

La magistrada será ahora quien dicte la sentencia.