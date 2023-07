Dos años y medio sin ver a sus hijos de los que le han retirado la patria potestad por un periodo de siete años. Una condena de tres años y un día de cárcel por sustracción de menores a la que se suma ahora una petición de un año de cárcel por abandono de familia. Esta es la terrible pesadilla legal y psicológica a la que se ha tenido, y se tiene que enfrentar aún, Victoria Alonso, una de las numerosas víctimas de la vidente y falsa abogada Fátima L.P. y sus dos cómplices y coautores necesarios, José Juan I.R. (marido de Fátima) y Mª Magdalena M.B.

Siguiendo con su modus operandi, Fátima se ofreció a Victoria como abogada para representarla en un procedimiento legal referente a sus dos hijos menores. A través de engaños y mentiras los tres estafadores condujeron a la víctima a un calvario de consecuencias legales muy graves para ella y lograron estafarle más de 16.700 euros. Por estos hechos, esta mañana Fátima L.P. ha sido condenada a 4 años de cárcel y Magdalena a un año de prisión por los delitos de estafa, falsedad documental, intrusismo profesional y suplantación de identidad. Ambas deberán devolver a la perjudicada de forma solidaria la cantidad defraudada y 40.000 euros en concepto de daños morales, además de pagar una multa cada una.

Con respecto a José Juan I.R., el otro coautor, se espera que se instruya la causa contra él porque presuntamente no se le había sido notificado la querella. Cabe recordar que este hombre se encontraba prófugo de la justicia hasta que fue detenido, a finales del pasado mes de junio, por retener y maltratar a sus hijos durante más de dos años en un chalé de Cullera donde se ocultaba de las autoridades.

Eran amigas de la infancia

La tortura de Victoria, Mariví quien ni siquiera sabe a qué colegio van sus hijos, empezó cuando Fátima, quien se hacía pasar por letrada en ejercicio, se ofreció a llevarle un proceso judicial contra su exmarido durante la época del confinamiento por "no cumplir del todo" con las restricciones anti-covid marcadas por las autoridades sanitarias y poner, supuestamente, en riesgo la salud de los menores.

Mariví ha explicado a Levante-EMV que era amiga del colegio y del instituto de Fátima, y que tras consultar con varios abogados se decantó por la acusada "por una cuestión de confianza". A partir de ese momento siguiendo los terribles consejos 'legales' de los tres estafadores, como decirle que no entregara a sus hijos en comisaría "porque no los recuperaría" comenzó a tener graves consecuencias para la víctima.

La perfección en la falsificación de los documentos 'oficiales' que Fátima le presentaba a Mariví, la terminología legal que empleaban y un acompañamiento constante "cuando no me acompañaba Fátima lo hacía Magdalena para que yo no hablase con quien no debía" hicieron que la víctima se viese envuelta en un espeluznante maremágnum de despropósitos judiciales que le han ocasionado terribles consecuencias.

Los ya condenados llegaron a presentarle un auto judicial en el que figuraba que ella tenía la custodia temporal y por eso, durante un tiempo y siempre guiada por Fátima, José Juan y Magdalena, ella no entragaba los niños a su exmarido y no pagaba la manutención de los, por entonces, menores. "Tú no tienes que pagar nada, es él; tú tienes la custodia", le decían Mientras, el juzgado de Castelló enviaba órdenes de entrega de los menores, "hasta en tres ocasiones la Policía Nacional se presentó en mi casa con una orden. Las dos primeras veces se los llevaron a pesar de que yo les decía que tenía la custodia, no entendía por qué el juzgado pedía que los entregara si tenía este documento que decía que la custodia es mía". Ahora, también deberá enfrentarse a un juicio por el impago de pensiones.

"El dinero es dinero pero que mis hijos mayores no conozcan a su hermano de tres años, eso sí que me duele. No hay dinero en el mundo, condena ni indemnización que pueda paliar este sufrimiento", lamenta compungida.

Recuperar a sus hijos

Al menos con esta sentencia firme la mujer podrá dar por demostrado que fue víctima de tres estafadores sin escrúpulos. La condena de tres años por sustracción de menores está siendo recurrida y próximamente deberá afrontar la causa de abandono de familia por la que su exmarido le solicita un año más de prisión. "Tendrán que creerme cuando les dije que actué según me decía mi abogada, que ha resultado ser una estafadora profesional", explica Mariví.

Para ella "ha terminado el primer paso de la pesadilla" pero ahora empieza "otra batalla" que es recuperar a sus hijos. Con esta sentencia de culpabilidad de los estafadores "tan necesaria" podrá "defenderse ante otros juzgados de Castelló -donde residía cuando empezó el conflicto- para demostrar que no cometí los delitos de los que se me acusaron".

Al finalizar el juicio, Magdalena se ha acercado a Mariví para decirle "con cara de pocas ganas" que lo sentía y que ella "yo hacía lo que me decía Fátima". Algo que la víctima cree totalmente falso porque esta cómplice era, como ya se demostró en las otras causas, quien tenía a su nombre las cuentas bancarias donde las víctimas ingresaban el dinero que los encausados les solicitaban con la excusa de abonar tasas legales y gastos derivados de los juicios.

Esta sentencia ha sido fruto de una conformidad a la que han llegado las partes y aunque Mariví hubiera deseado una condena mayor, sí le abre las puertas a su próximo y principal objetivo: volver a ver a sus hijos.