La Policía Nacional ha valorado en más de 265 millones de euros en el mercado ilícito los 4.318 kilos de cocaína incautados en un contenedor cargado de bananas durante las pasadas fiestas de Hogueras en Alicante. Como ya adelantó este diario a finales de junio, se trata del mayor alijo incautado hasta la fecha por las Fuerzas de Seguridad en la provincia de Alicante y uno de los más importantes que se han intervenido en el país en contenedores una vez desembarcados.

Por el momento no se han practicado más de detenciones, además de los cuatro albaneses y un español apresados inicialmente. No obstante, la operación sigue abierta para apresar a más implicados, entre ellos el cabecilla de la red, que no estaba en el polígono donde se descargó la droga y pudo huir de su domicilio de Alicante antes de ser apresado. Los cinco detenidos, defendidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella, Alicia Grau, Moisés Candela Sabater y Álvaro Vico, se encuentran en prisión preventiva desde su detención y las defensas han recurrido la medida.

La Policía Nacional ha informado este viernes del balance de la operación llevada a cabo de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y ha señalado que la cocaína decomisada tiene una pureza muy alta, del 87 por ciento. Por ello, los 265 millones de euros que se habrían obtenido con la venta de dicha droga en gramos podrían haberse duplicado o triplicado una vez adulterada la cocaína con sustancia de corte para obtener más cantidad con menor pureza.

La droga fue descubierta en uno de los dos contenedores procedentes de Ecuador que llegaron al puerto de Málaga y desde allí fueron trasladados en sendos camiones hasta Alicante. La red envió al mismo tiempo cinco contenedores más cargados de plátanos, pero fueron inspeccionados y no había más cocaína. La operación ha permitido desmantelar una de las organizaciones criminales más activas dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes.

Según la Policía, la investigación se puso en marcha a comienzos del pasado mes de junio gracias a una información procedente de la Agregaduría de Interior de la embajada de España en los países de Bulgaria, Ucrania, Albania, Macedonia del Norte y Chipre. En dicha información se alertaba del asentamiento en la provincia de Alicante de una importante organización criminal formada por ciudadanos de origen albanés que se estaría dedicando a la introducción y tráfico de cocaína en grandes cantidades.

Nave en Llano del Espartal

Los investigadores comenzaron a tratar de identificar a sus miembros y dónde operaban y así pudieron identificar a más de cinco personas de origen albanés que de manera sospechosa preparaban y equipaban una nave del polígono industrial de Llano del Espartal en Alicante.

Los agentes observaron a miembros de la organización trasladando a la nave maquinaria necesaria para la descarga de camiones. Asimismo, los sospechosos adoptaban medidas de extrema vigilancia, viajaban asiduamente al extranjero y disponían de varios domicilios que alternaban para confundir a la Policía. Durante el transcurso de la investigación se pudo identificar al líder de la trama y observar "una jerarquía y reparto de tareas visiblemente marcada y diferenciada".

Según la Policía, tanto la nave como los vehículos utilizados por los miembros de la organización criminal estarían dados de alta a nombre de empresas aparentemente legales con el fin de pasar desapercibidos, dificultar la investigación policial y dar visos de legalidad al dinero obtenido por la venta de la droga. En concreto utilizarían una empresa de compraventa de vehículos que estaría a nombre del único español detenido, que está considerado como posible "testaferro para otras organizaciones criminales de la zona levantina, incluyendo vínculos con empresas pantalla para el alquiler de naves y vehículos".

La fase de explotación se produjo el pasado 23 de junio, cuando la Policía Nacional y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Málaga detectaron en el puerto malagueño un cargamento de varios contenedores provenientes de Ecuador que, además de contener las bananas declaradas legalmente, podrían esconder algún tipo de sustancia estupefaciente.

Dos de los contenedores tenían como destino la ciudad de Alicante, por lo que se solicitó autorización judicial y en estrecha colaboración con las unidades de Policía Nacional en la capital alicantina se llevó a cabo una vigilancia discreta de dicho cargamento, que fue trasladado en dos camiones desde Málaga hasta Alicante.

La Policía afirma que la sorpresa de los investigadores fue cuando dicho cargamento fue a parar horas después a la nave del Llano del Espartal que estaban investigando desde días antes y donde ya se encontraban las unidades policiales. Así pudieron observar cómo los miembros de la organización criminal descargaban los contenedores disfrazados con ropa de trabajo reflectante, dando así la imagen de trabajadores legales y habituales de la zona.

En el momento de la descarga los investigadores irrumpieron en la nave para inspeccionar la carga de ambos camiones y descubrieron que además de las bananas declaradas en aduana, los mismos escondían casi 400 paquetes de cocaína que arrojaban un peso total en bruto de más de 4.800 kilogramos. El peso neto de la droga fue de 4.318 kilogramos y tras descubrir el alijo se procedió a la detención de los cuatro varones de origen albanés, de entre 28 y 40 años.

Estos albaneses han sido acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal y un delito contra la salud pública de sustancias que causan un grave daño a la salud. Los análisis realizados por Sanidad a la droga revelan que la misma tenía una pureza muy alta, que alcanza el 87%. Tras estas detenciones se procedió a la detención en El Altet de un español de 68 años acusado de actuar como testaferro para la red de narcos.

La Policía afirma que algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes policiales por hechos similares y dos de ellos se encontraban en situación irregular en España.

Registros

Los investigadores practicaron tres registros domiciliarios en Alicante y en El Altet, donde se intervino abundante documentación, cerca de seis mil euros en metálico y cuatro vehículos de alta gama.

La Policía destaca que ha sido una operación en la que ha primado la coordinación y el trabajo entre funcionarios de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de las comisarías provinciales de Alicante y Málaga, Grupo 1 de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado Levante y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Málaga.