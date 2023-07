Un trabajador permanece atrapado bajo los escombros tras el derrumbe de una de las fachadas interiores del patio del céntrico colegio de Adoratrices de Logroño, sin que los perros de rescate hayan detectado signos de vida en la zona, según el concejal de Interior de la ciudad, Francisco Iglesias.

Otras dos personas han sido resultado heridas y evacuadas con vida al Hospital San Pedro de Logroño, una con heridas leves y otra con pronóstico reservado. Los tres afectados son trabajadores de la obra que se realiza en este colegio, sin que aún se conozcan las causas que ha provocado el derrumbe.

El concejal ha explicado a los periodistas que la persona que está atrapada se encuentra en una zona de difícil acceso y se están realizando todos los esfuerzos para rescatarla, para lo que se trabaja en el desescombro y se utilizan perros expertos en la localización de personas.

Se ha acordado la demolición manual de las partes más peligrosas del edificio y, una vez que se aseguren, se continuará con la retirada de escombros para intentar llegar a la zona donde parece que se encuentra esta persona atrapada.

También se utiliza un dron y medios aéreos para poder determinar la zona térmica en la que se puede encontrar este trabajador, quien estaba en el edificio junto a otros dos compañeros. Una vez que termine el rescate, el ala del edificio donde se ha producido el derrumbamiento se demolerá completamente porque ha estructura ha quedado "muy dañada".

"No sabemos si esta persona está con vida o no porque no hemos podido llegar a donde está", ha insistido Iglesias, para quien este proceso puede durar varias horas, dado que la cantidad de escombros que han caído es "importante".

"Esperemos que con vida", ha dicho el edil, quien ha detallado que se ha registrado un derrumbamiento desde la última planta en cascada hacia abajo, en un edificio que cuenta con tres plantas además de un bajo, lo que ha afectado a las tres personas que trabajan en ese momento en el edificio.

La Policía Judicial de la Policía Nacional ha asumido la investigación de este suceso, sin que aún se conozcan las causas que lo han ocasionado, ha indicado el concejal, quien ha insistido en que no se conoce qué ha podido provocar el derrumbamiento, si ha sido o no un fallo estructural o si ha podido existir alguna negligencia, por ejemplo.

La caída de los escombros ha sido en vertical, en forma de cascada, según Iglesias, quien ha explicado que el trabajador al que se busca ha quedado atrapado en la planta baja y los bomberos no han podido rescatarle en un primer momento por la gran cantidad de escombros que han caído.

El expediente municipal de licencias y permisos de esta obra "está en orden y completo", ha añadido.

La zona se mantiene acordonada y hasta allí se han trasladado ambulancias, bomberos, Policía Local y Nacional, SOS Rioja y Cruz Roja, entre otros recursos; así como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El colegio Purísima Concepción y Santa María Micaela, conocido como Adoratrices, se encuentra situado en la calle peatonal Juan XXIII y oferta Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Formación Profesional Básica y los grados medios de Peluquería y Estética.