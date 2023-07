Renfe ha abierto expediente informativo por la agresión de unos vigilantes de seguridad a un joven de Hostalric en la estación de Maçanet-Massanes (Girona), según informa 'Diari de Girona', del grupo Prensa Ibérica. La compañía ferroviaria también ha solicitado a la empresa de seguridad Grupo Control que les aparte del servicio hasta la finalización de la investigación.

Los hechos sucedieron el martes en la estación de Maçanet-Massanes, pero todo empezó en el convoy que iba de Girona a Barcelona. Maru, de 19 años, ha denunciado en TV3 que cogió el tren en la ciudad Girona para ir hasta Hostalric y cuando el revisor pasó, le mostró su billete, pero no era el correcto. Él quiso pagar la diferencia, 2,15 euros, pero el revisor no le hizo caso y tampoco atendió a una pasajera que se ofreció para pagar el importe.

Por eso, asegura Maru, el revisor le obligó a bajar a la estación de Maçanet-Massanes. Una vez allí, los vigilantes de seguridad le tiraron al suelo y le retuvieron con fuerza. Fue en ese momento cuando le "cogieron del cuello". "No me olvido. Fueron cinco segundos en que no podía respirar", afirma el joven.

“No podia respirar.” Dos vigilants de Renfe van agredir el Maru: el van tirar a terra i el van retenir amb força a l'andana de l'estació de Maçanet de la Selva. Diversos passatgers van gravar l’agressió entre crits de "pareu ja!" i "ho denunciarem" https://t.co/62m72X6fCz pic.twitter.com/JFjMNeJ2d6 — 324.cat (@324cat) 27 de julio de 2023

En ese momento, como se puede ver en el vídeo difundido por TV3, varios pasajeros gritan: "¡Para ya!", "¡Pobre chico!". Algunos advierten a los vigilantes que los denunciarán por estos hechos.

El joven denunciará los hechos en los Mossos d'Esquadra por el trato vejatorio y las lesiones. Aportará las imágenes grabadas así como el informe médico donde constan las consecuencias de la agresión.