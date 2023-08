Se atribuye a Lord Byron la frase "cuánto más conozco a los hombres más quiero a mi perro" y aunque pueda sonar radical o exagerada, no va muy desencaminada del sentir general. O por lo menos entre quienes cuentan con algún sentimiento piadoso. Permanecer impasible ante un caso de maltrato animal es cuanto menos, inquietante.

La llegada del verano trae consigo los innumerables abandonos de animales. Esas mascotas que tanta compañía nos han hecho durante el triste invierno, de repente "molestan" en la alegría de las vacaciones. Pero hay 'personas' que van más allá, que no dudan en maltratarlos y en lanzarlos a un futuro incierto, aunque el final normalmente esté más que claro: la muerte.

Esto es lo que ha denunciado la protectora de animales Modepran a través de su perfil en redes sociales. Hay muchos casos pero recientemente se ha publicado la ficha de un par de perros que han vivido en propias carnes la crueldad de los animales de dos patas.

Uno de ellos es Khaos, un mestizo de seis años que lo dejaron encerrado en una parcela de naranjos en Picassent en la que pretendían que muriera de hambre. No le quedaba mucho al animalito, solo hay que ver lo marcadas que tiene las costillas.

Según explicaron desde la protectora en esta ocasión no ha sido posible denunciar al dueño del perro porque el propietario del campo no lo es del can. Este hombre suele visitar el campo de forma esporádica y la última vez que fue a echar un vistazo se lo encontró. Posiblemente lo tiraron por encima de la valla. Por supuesto lo de identificar a alguien por el chip que es obligatorio para las mascotas, ni se contempla porque sigue habiendo demasiada gente que no lo pone.

"Este perro estaba en una parcela encerrado y solo durante semanas. Se ha quedado en los huesos porque no tenía nada que comer. Era cuestión de días que muriera. Es increíble hasta qué punto el ser humano puede llegar a resultar repulsivo", este texto acompaña a la imagen de un huesudo pero por fin rescatado Khaos.

No es el único caso, además de perros decomisados por la policía por situaciones de maltrato también está Maravilla, una perrita de nueve años a la que dejaron en un contenedor. La mujer que la encontró explica que estaba en un contenedor de cartón, un compañero de trabajo se dio cuenta de su presencia y lograron sacarla y salvarla. La crueldad humana no tiene límites.

Por cierto, ambos buscan una familia que los reconcilie con los humanos.