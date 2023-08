El caso de Daniel Sancho, cocinero e hijo del popular actor Rodolfo Sancho, quien confesó haber asesinado y descuartizado a su socio y amante, el cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ha traído de nuevo a las portadas la situación de los presos españoles en cárceles extranjeras.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores hay, contando con el caso de Sancho, un total de 908 personas cumpliendo condena en prisiones de 69 países diferentes. No hace falta hacer un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una idea de cuáles son las condiciones de algunos de los centros en las que se encuentran internos.

Del total de encarcelados fuera de nuestras fronteras 23 son valencianos, según ha explicado a Levante-EMV Javier Casado, director de la Fundación +34, una ONG que asiste y asesora a estos reclusos. El año comenzó con 18 personas de la Comunitat Valenciana privadas de libertad en el extranjero y en ocho meses la cifra ha ido en aumento "esto es como un ser vivo, siempre se mueve", explica Casado.

De los 23 encarcelados, solo dos son mujeres, y la droga tiene la culpa. Menos un varón que está acusado de hurto, todos cumplen condena por delitos de narcotráfico, por hacer de "mulas". Y es que en situaciones de apuro económico hay quien 'se la juega' por los entre 10.000 y 15.000 euros que se pagan por transportar estupefacientes.

El país donde más valencianos encarcelados hay es Brasil, con cinco presos; le siguen Marruecos y Perú, con cuatro cada uno; Ecuador, Bolivia y Colombia tienen tres e Indonesia, uno.

Además de estos 23 hay otro valenciano en una cárcel lationoamericana pero a este reo no le dan asistencia desde la fundación porque está condenado por un asesinato. Casado es meridianamente claro: "No damos cobertura a las personas condenadas por delitos de sangre, sexuales o de terrorismo".

"Una doble condena"

Si cumplir una condena de cárcel ya es un drama, hacerlo en el extranjero es "una doble condena", razona el director de +34, porque el castigo no solo lo padece el encarcelado sino que las familias "son las que más sufren".

"El preso sabe lo que está viviendo, que es muy duro, pero imagina que tu hijo está en una cárcel de Ecuador, donde no cesan las masacres entre tiroteos y reyertas, y no dejas de pensar que en este mismo instante podrían estar matándolo. Es un estrés constante hasta que pueden venir a España", cuenta Casado.

Precisamente aliviar esta enorme angustia a los familiares es el combustible que mueve a todos los miembros de +34. En los últimos cuatro años han hecho inmensamente más felices a 153 valencianos, y por ende a sus familias, porque han podido traerlos a España para saldar su deuda con la Justicia.

Este trabajo ha sido posible, en parte, por la financiación que reciben de ocho autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana, "que creyeron en nosotros". "Gracias al convenio que firmamos con el anterior Gobierno valenciano, que fue apoyado en bloque por todos sus miembros, podemos seguir ayudando a estas personas que están recluidas y a sus parientes", explica Casado quien auncia que tienen pendiente una reunión con el nuevo ejecutivo para tratar la continuidad de esta colaboración.

Las cárceles más peligrosas

Aunque precisamente a raíz del que podría considerarse el caso del verano, pueda pensarse que las cárceles asiáticas sean el infierno en la tierra para los reclusos, el director de +34 explica que no son las más arriesgadas para quienes tienen la desdicha de acabar en una de ellas. "He visitado más de 170 cárceles por todo el mundo. Las de Tailandia no jugarían ni el la 'Champions League' del peligro", se muestra tajante Casado.

Según explica, en las penitenciarias de Tailandia e Indonesia existe un grave problema de hacinamiento, alimentación inadecuada, muchísimo calor y un idioma incomprensible para los españoles, pero son las prisiones de los países de América del Sur las que presentan situaciones de mayor riesgo para los internos. Una superpoblación alarmante y que "los carteles de la droga han tomado el control" provocan que los enfrentamientos entre miembros de diferentes bandas, incluso a tiros, acaben con varios muertos.

Además, los españoles son carne de cañón en las cárceles latinas porque además son fácilmente extorsionables "debido a que compartimos idioma. En una prisión asiática o marroquí uno puede percatarse de quién es el que manda entre los reclusos, pero poco más, al resto de presos ni les interesas. En una cárcel colombiana, por ejemplo, te explican muy claro quién es el jefe y qué quieren de ti".

El foco lo tienen puesto ahora en Ecuador donde el candidato a la presidencia del país, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros el pasado jueves por sicarios del narco. Se prevé que se vuelva a decretar un estado de excepción y de nuevo la situación de los presos españoles en las prisiones ecuatorianas se vuelva agónica. "Hace muy poco cuatro españoles de una cárcel ecuatoriana tuvieron que permanecer encerrados durante varios días en una celda de 12 metros cuadrados porque había tiros en la prisión. No podían salir ni al baño", poco más que añadir.

"+34" tiene su origen en Sagunt

Además de la colaboración de Javier Casado con la facultad de Derecho de la Universitat de València en la que ha impartido varias charlas, la Fundación +34 tiene un curioso lazo con el municipio de Sagunt. Y es que fue una chica de este municipio que, mintiendo a su familia diciéndoles que se iba de viaje con unas amigas, acabó en una cárcel boliviana por hacer de "mula".

Al ir a visitarla a la prisión de la Palmasola, "una de las peores del mundo", la mujer les dijo que ellos eran la forma de mantener el contacto "con el +34" (prefijo de España). Y así es como una entidad que cambia la vida de los más desesperados pasó de llamarse "Españoles en acción" a "Fundación +34".