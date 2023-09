La Policía Nacional ha confirmado a través de sus redes sociales la detención del hombre que este martes ha agredido a la reportera de Cuatro Isabel Balado en pleno directo del programa 'En boca de todos'. El agresor se acercó a la periodista por la espalda y le tocó el culó mientras la periodista intentaba hacer su trabajo en las calles de Madrid.

Isa Balado, reportera de 'En boca de todos', programa de actualidad de Cuatro, estaba haciendo un reportaje en directo cuando un hombre que pasaba por la calle le ha tocado el culo. Inmediatamente, la periodista le ha parado y ha intentado seguir cubriendo la información, pero desde plató, Nacho Abad, se lo han impedido para hablar de lo sucedido. "Perdona que te interrumpa, Isa, ¿pero te acaba de tocar el culo?", le dice Nacho Abad desde plató. A lo que ella, visiblemente incómoda y violentada, responde que sí. "Es que no puedo entenderlo", replica airado el presentador. "¿Me pones a ese tío tonto delante, por favor?", le pide a su compañera.

En ese momento, Isa Balado confronta a su agresor: "Por mucho que nos quieras preguntar de qué programa somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?, le pregunta. "Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", le espeta al hombre.

El aludido balbucea una respuesta e intenta darle la mano para disculparse, pero ella rechaza el gesto y le dice que "me gustaría que me dejaras trabajar". El hombre añade que "no te he querido tocar el culo", a lo que el presentador no puede contenerse y suelta un contundente "este tío es imbécil". Finalmente, cuando por enémisa vez la reportera le pide que la deje en paz y se marche, el agresor se va, no sin antes tocarle el pelo de forma paternalista y machista a la mujer.

Las reacción en redes sociales se han producido rápidamente y todos se han solidarizado con la periodista de Cuatro. Desde Irene Montero o Rita Maestre a los propios compañeros de Isabel Balado en Mediaset. "Hace no tanto algo así hubiera pasado por algo anecdótico o "nada grave". Hoy el sentido común nos dice que estos comportamientos son intolerables. Ese cambio se llama feminismo", ha dicho Rita Maestre.