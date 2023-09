El menor que en diciembre de 2021 acabó de cuatro navajazos con la vida de otro, Daniel S. S. de 16 años, en el parque La Granja de Burjassot cumplirá ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros cinco más en libertad vigilada. Esta es la medida acordada por un juzgado de Menores de València tras el juicio en el que se acreditó que se trató de un asesinato, al apreciar el juez la circunstancia de alevosía, que solicitaba la acusación, ya que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse.

La defensa del ahora condenado y la Fiscalía trataron de llegar a un acuerdo de conformidad en varias ocasiones antes de la celebración del juicio, unos para ver reducida considerablemente la pena y el Ministerio Público para garantizarse una condena. No obstante, la acusación particular, ejercida por los padres del fallecido, no querían acuerdo alguno. Buscaban Justicia para su hijo.

Tras uno de estos intentos frustrados de acuerdo a finales del pasado mes de marzo, los padres de la víctima esperaron a la salida de la Ciudad de la Justicia de València al asesino de su hijo y, armados con un cuchillo de cocina, una estaca de madera y un cepillo de dientes afilado, trataron de ajusticiarlo, como informó en exclusiva Levante-EMV. El joven, que ahora tiene ya 18 años, apenas sufrió un corte en el cuello.

Ambos progenitores fueron detenidos y puestos a disposición judicial, pero dada la escasa entidad de las lesiones que presentaba el herido, el juzgado calificó los hechos de lesiones y no como tentativa de homicidio, acordando la libertad de los dos por este delito. En el caso del padre tuvo que ingresar en prisión al revocarle el centro penitenciario la condicional de la que estaba disfrutando en el momento del ataque al asesino de su hijo.

Finalmente el crimen, ocurrido la tarde del 5 de diciembre de 2021, se ha resuelto en los tribunales –donde se dirimen los conflictos en una sociedad civilizada–. Un juzgado de Menores ha impuesto una medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado al acusado por un delito de asesinato. Los menores, que mantenían rencillas previas, quedaron esa tarde para pegarse en el citado parque de Burjassot y una vez allí comenzaron a discutir verbalmente.

Se establece probado que la víctima, de 16 años, iba desarmado al soltar el palo que portaba inicialmente. Mientras que el condenado, que tenía entonces 15 años, sí llevaba una navaja, la cual no dudó en utilizar. Así, «con ánimo de acabar con su vida y a sabiendas de que Daniel no portaba arma alguna le dio cuatro navajazos», uno de ellos en el corazón, mortal de necesidad.

El ahora condenado estuvo interno en un centro de menores menos de un año, al obtener la libertad. Al saber que había salido libre, los padres del fallecido trataron de localizarlo para que rindiera cuentas por la muerte de su hijo. «Esto ha sido el primer round», confesaba sin tapujos la madre tras ser puesta en libertad. Esperemos que la sentencia de Menores por asesinato aplaque los ánimos de sangre.