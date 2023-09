Una de cal y una de arena. La Audiencia de València acaba de rechazar, y ahora ya es una decisión firme, la imputación del concejal de Fiestas de Mislata, Antonio Almenar, en la causa abierta por la muerte de Vera y Cayetana, de 4 y 8 años, el 4 de enero de 2022 al salir volando un castillo hinchable durante la Feria de Navidad de ese municipio, siniestro en el que siguen investigados por dos delitos de homicidio los dos feriantes y el ingeniero que les firmó la documentación de la instalación. Además de ellos tres, continúa como investigado el ingeniero municipal que firmó el expediente administrativo.

La decisión supone un jarro de agua fría para la familia de Vera, que ejerce la acusación particular y busca responsables más allá de los feriantes al entender que el ayuntamiento tenía el deber de vigilar y garantizar la seguridad de una instalación recreativa sobre la que la instrucción llevada a cabo hasta ahora ha revelado un sinfín de irregularidades, empezando por las enormes deficiencias en el anclaje del castillo hinchable.

La sección tercera de la Audiencia, que lanza puyas a todas las partes, desde la jueza –le recrimina la «extraordinaria parquedad» a la hora de explicar por qué había rechazado dos veces la imputación del concejal– hasta la acusación particular y el fiscal, determina que «de momento» y a falta de lo que pueda evidenciar aún la instrucción, no hay una causalidad directa entre la actuación del concejal de Fiestas y la concatenación de hechos que llevaron al accidente y, por ende, a la muerte de Vera y de Cayetana. Así, afirma que no está justificado imputarlo como «directo responsable en la alegada ausencia de comprobación municipal de cumplimiento de normativa de seguridad en la instalación realizada por el feriante Sr. Monterrubio y antes del inicio de la actividad de atracción de feria en que tuvo lugar el siniestro».

Sin embargo, el tribunal no se queda ahí, sino que señala, en cierta medida, qué caminos seguir para avanzar en la investigación.

De hecho, antes de concluir que no ve pertinente la imputación del edil, recoge –en contestación al fiscal, que ni siquiera es partidario de investigar al técnico municipal– que hay al menos dos normas legales, la Ley de espectáculos de la Generalitat Valenciana, de 2010, y uno de los reglamentos que la desarrolla, de 2015, que obligaban al consistorio a comprobar la seguridad del recinto. Así, de la primera dice: «Según la norma, el ayuntamiento está obligado a la comprobación del cumplimiento de normativa de condiciones técnicas del art. 4 -para seguridad del público y condiciones de solidez- cuando la declaración responsable no sea acompañada de certificación de un organismo de certificación administrativa (OCA) y sin la cual, además, no se podría iniciar directamente la actividad y precisará de licencia de apertura».

Y del segundo destaca que de él «se desprende que sin el certificado OCA de instalación con cumplimiento de medidas necesarias de seguridad y solidez, no se puede permitir la puesta en funcionamiento de la atracción ferial». Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la jueza y de la acusación particular.