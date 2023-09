Una pintada con un corazón y un mensaje en lituano que venía a decir algo así como: «Te amo, tienes que ser mía por las buenas o por las malas», que presuntamente realizó el acusado un par de días antes de que su compatriota fuera asesinado, podría ser esa pieza del puzle que en muchas ocasiones es intrascendente para lograr una condena penal, pero que da sentido al relato de lo ocurrido en la mente de los miembros del jurado popular; el móvil del crimen. En esta ocasión, la atracción amorosa que Arunas A. parecía sentir hacia la compañera sentimental de la víctima le habría llevado a no soportar los supuestos malos tratos a los que éste sometía a su pareja.

La noche del 30 de abril de 2021 Rolandas Paradnikas, de 43 años y origen lituano, regresaba a su domicilio, una casa okupada en la urbanización Kentucky de Gandia, donde lo esperaban su mujer y su hijo de trece años, cuando fue atacado por un compatriota –según el idioma que escucharon los testigos–. Armado con una pistola del calibre 22 y una barra de hierro, su agresor le descerrajó cinco disparos que le alcanzaron el tórax y el abdomen. Y no contento con ello, le golpeó en la cabeza con la barra de hierro hasta provocarle una conmoción cerebral por traumatismo craneal grave, y finalmente la muerte.

El presunto autor de este crimen, Arunas A., también de 43 años y de la misma nacionalidad que su víctima, negó ayer ante un jurado popular haber matado a su compatriota, incluso que esa noche viera a la víctima. Según alegó, a las nueve de la noche, hora en la que se cometió el crimen, se encontraba durmiendo en una casa abandonada de Piles.

Uno de los primeros indicios que pusieron a la Policía Nacional tras la pista de Arunas fue su huida a Lituania tres días después del crimen. Según él no huía, simplemente se marchó porque iba y venía a España, según el trabajo que hubiera, y tenía una orden de expulsión. El GPS de su vehículo refleja que abandonó tierras valencianas a las dos de la madrugada del 3 de mayo.

Aunque en un primer momento afirmó que apenas tenía relación con la pareja de Rolandas, poco a poco, ante las preguntas del fiscal, el acusado dejó entrever la relación amorosa que mantenía con la mujer del fallecido. «Como mujer me gustaba mucho». En su vehículo la policía encontró, tras su detención en agosto de 2021 –tras regresar a España cuatro meses después del crimen– una carpeta con fotos de esta mujer, que él mismo reconoce que ella le entregó.

De igual modo no quiso reconocer ningún tipo de enemistad con Rolandas, que lo culpara de su detención tres meses antes o que se llevara mal con él porque maltratara a su esposa. Pese a ello sí admitió que en una ocasión telefoneó al 112 porque éste le había pegado a su pareja después de beber. «Era mala persona porque le pegaba», apuntó de forma contenida. Actitud que contrasta con la que mostró durante sus interrogatorios en fase de instrucción.

Sobre el mensaje que le envió a la viuda de la víctima, diciéndole que no estaba arrepentido de nada, reconoció un simple «puede ser», para posteriormente matizar, con la ayuda de una intérprete, que no se refería al crimen.

Otro de los indicios contra el acusado es el parte médico que acredita que acudió al centro de salud de Oliva a las tres de la tarde del 1 de mayo de 2021 –menos de 48 horas después de producirse el crimen– para ser atendido por un corte en la mano izquierda y lesiones en un dedo. Arunas tampoco dijo recordar esta visita al centro médico, hasta que no le fue mostrado en sala el propio parte médico que así lo acredita.

Días antes del homicidio fue visto realizando una pintada de «amor» dirigida a la novia de la víctima

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de quince años y medio de prisión, concretamente catorce años por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad, y otro año y medio por la tenencia ilícita de armas. Por su parte, la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, al apreciar la circunstancia de alevosía ya que el ataque se produjo a traición y sin que la víctima tuviera posibilidad de defenderse. Por ello solicita veinte años de prisión por el asesinato y otros dos años por el delito de tenencia ilícita de armas. Mientras que la defensa del procesado mantiene su inocencia y pide la libre absolución de su patrocinado, ya que ni siquiera estuvo con la víctima esa noche, según ha sostenido el acusado desde que fue detenido en agosto de 2021. Asimismo, la defensa argumenta que la acusación contra su cliente se basa únicamente en el testimonio de la pareja del fallecido, que incriminó a Arunas tiempo después del crimen, pero sin admitir la supuesta relación amorosa que tenía con el acusado.

Testigos vieron salir huyendo a un hombre, pero no su rostro

En la sesión de ayer del juicio declararon también por videoconferencia tres testigos. Una vecina del lugar fue testigo presencial del crimen. La mujer, que no escuchó detonación alguna, vio cómo el agresor golpeaba con una barra a su víctima estando ya ésta en el suelo, pero no logró ver el rostro del asesino, que salió corriendo. Otra vecina también lo vio huir del lugar, pero tampoco consiguió ver la cara del homicida y no pudo por tanto identificar si se trataba del acusado o no.

Una tercera testigo, vecina y a la vez amiga del fallecido, relató tres episodios previos al crimen que apuntan indirectamente a la culpabilidad del procesado. En una ocasión vieron el vehículo quemado del fallecido, y éste les dijo que había sido Arunas. El acusado fue absuelto sobre este hecho. Lo que sí presenció dicha testigo es al presunto homicida realizando unas pintadas en la pared del domicilio del fallecido días antes de los hechos. En las mismas, aunque en ese momento no supo lo que ponía, se hallaba esa prueba, que rápidamente borró ese mismo día, pero que podría llevar a su condena.