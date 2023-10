Cuatro personas han fallecido por asfixia y nueve más —una de ellas un bombero— han resultado heridas esta madrugada en el incendio en Vigo de un edificio situado en la calle Alfonso X el Sabio, en las inmediaciones de la plaza América.

Aunque el 112 informó de que las cuatro víctimas eran menores y el Concello de Vigo apuntó que tenía dudas sobre la edad de una de ellas, vecinos del edificio han explicado a Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, que los fallecidos son una mujer, de unos 30 años, y tres de sus hijos, de entre 11 y 14, apróximadamente. El marido y otra hija figuran entre los heridos y han sido trasladados al hospital con quemaduras. Vivían en la cuarta planta del inmueble, en un piso con gran cantidad de enseres que ayudó a propagar las llamas.

Fuentes sanitarias han informado de que en Povisa están ingresadas cinco personas, cuatro de ellas intubadas. El más grave es un varón. Mientras, en el Cunqueiro están cuatro afectados y la que más preocupa es una niña pequeña en UCI pediátrica. Familiares de las víctimas han recibido atención psicológica.

Las fuerzas de seguridad investigan el suceso como intencionado y los vecinos apuntan a un residente que hace días fue expulsado de uno de los apartamentos como el responsable de plantar fuego.

Un joven que vivió en el edificio ha asegurado que el sospechoso por el incendio es un antiguo residente okupa dedicado al tema de drogas al que echó a punta de navaja otro de los okupas. Hace algo más de un mes, según este testimonio, ya provocó otro incendio en el 5º. Aquel día habría dicho: “Esto no va a ser lo último. Si yo no vivo aquí, no vive nadie”.

Este joven que aporta esta versión vivió una temporada en el edificio y se pasaba casi todo el tiempo en la casa de la familia fallecida. “Eran como mi segunda familia”. “Los pequeños eran maravillosos, siempre estaban contentos y felices, estaban en casa cantando y bailando…”, ha apuntado.

Habitantes de la zona han asegurado que el edificio estaba okupado y que habían alertado de problemas. Efectivos de la Policía Científica ya acordonaron el acceso al edificio y trabajan para recabar evidencias que expliquen la causa del incendio.

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción Nº1 de Vigo, en funciones de guardia. La comitiva judicial se desplazó hasta el lugar de los hechos para proceder al levantamiento de los cadáveres.

Los bomberos de Vigo trabajaron intensamente durante horas en la extinción del fuego, iniciado alrededor de las 4:00 en la entrada del número 6 de la citada vía. Las llamas quedaron sofocadas alrededor de las 7:00, cuando los efectivos comenzaron a retirarse. Uno de ellos también tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Según las citadas fuentes, el fuego se declaró en el acceso a este edificio de cinco plantas, con cinco viviendas en cada una, del barrio de As Travesas, muy cerca de la plaza América. En el inmueble había unas 30 personas; todas las que no resultaron directamente afectadas han sido evacuadas y, de ellas, nueve ya han sido realojadas en el albergue municipal de Marqués de Valterra.

Desalojo

Fuentes oficiales han explicado que parte de los heridos se produjeron durante la evacuación. En lugar de obedecer las indicaciones de los Bomberos, que les pedían que saliesen de forma calmada, se apresuraron hacia el portal, generando un pequeño colapso.

Además de los Bomberos de Vigo, el 112 movilizó al 061, a las Policías Local y Nacional y profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, especializados en emergencias graves. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Povisa.

Al lugar se ha desplazado el alcalde, Abel Caballero, y los concejales Carlos López Font, Patricia Rodríguez Calviño y Yolanda Aguiar; y también fue la vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Marta Fernández Tapias. El regidor y el presidente de la Xunta. Alfonso Rueda, visitarán a los heridos a lo largo de la jornada.

"Si no la despierto, estaría muerta"

Un joven que vive con su madre en el tercero ha narrado: “Si no la despierto, estaría muerta. Gritamos que estábamos encerrados en una habitación, nos ayudaron los bomberos. Los fallecidos son tres primos míos pequeños. No sé como se originó el incendio, si fue un chispazo o echaron gasolina. Yo creo que fue provocado, que echaron gasolina".

Víctor y María viven frente al edificio incendiado. Les alertó su hijo: “Papá, fuego”. Subieron la persiana y ya vieron el edificio de enfrente en llamas. “Vi la llamarada en el portal”, describe Víctor. La escena era muy dura. “La gente del edificio estaba gritando, los del primero saltaron al callejón, otros residentes estaban colgados por la ventana…”, describen.

Denuncian que los bomberos tardaron al menos media hora en llegar, un extremo que el Concello niega, al asegurar que tardaron seis minutos entre que se produjo el aviso y se llegaron a la zona. Entre los rescatados después, vieron a varios inconscientes y con quemaduras. Lamentan que esta sea la crónica de una tragedia anunciada.