Una violación grupal a una niña de quince años, ocurrida el 28 de mayo de 2016 en un domicilio de la Costera, ha terminado con dos fallos totalmente antagónicos entre las dos jurisdicciones encargadas de juzgar por separado a los dos acusados menores de edad y a los otros dos jóvenes que ya habían cumplido la mayoría de edad en el momento de los hechos. Mientras que los primeros eludieron toda responsabilidad penal al ser absueltos por el Juzgado de Menores número uno de València, quien no dio credibilidad al relato de la víctima, los otros dos han sido condenados, ya en sentencia firme por el Tribunal Supremo, uno como autor material y el otro como cómplice, por un delito de agresión sexual a víctima menor de 16 años.

Aunque el Alto Tribunal confirma los hechos probados en su día por la Audiencia Provincial de Valencia, y ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los dos miembros de esta ‘manada’ de la Costera se han visto beneficiados por la ley de garantía integral de la libertad sexual –ley del «solo sí es sí»– y las penas se les rebajan de doce años de cárcel a diez para el principal encausado y de seis a cinco años para su cómplice, encargado de distraer a la amiga de la víctima, de solo 14 años, mientras sus amigos la violaban en la habitación pared con pared con el comedor en el que se encontraban éstos. Ambas condenas llevan aparejadas también sendas penas de libertad vigilada de seis y cinco años, respectivamente.

Sobre la discrepancia con la jurisdicción de menores, que alegaban los abogados de la defensa en sus recursos de casación, el Tribunal Supremo remarca que «no puede hablarse de cosa juzgada» ya que en el juicio de Menores la acusación se dirigía concretamente contra los dos menores de edad y en este proceso contra los dos acusados que ya habían cumplido la mayoría de edad, y «cada causa criminal tiene su propio objeto y su propia prueba, ..., sin que se pueda vincular los hechos probados en una sentencia fruto de un juicio oral diferente, aunque versase sobre unos mismos hechos». De igual modo, aunque en el relato probado, ratificado ahora por el TS, se hace referencia a la presencia de los menores durante la agresión sexual grupal –sin usar sus nombres en los hechos probados– los dos absueltos no pueden volver a ser juzgados por unos mismos hechos y a todos los efectos penales son inocentes.

De hecho, en otras cuestiones la Sala aprecia que hubo intimidación y que los agresores sexuales «se prevalieron de su número y fuerza, y de la situación de desamparo de su víctima». Tras salir de la habitación, el ahora condenado y uno de los menores se chocaron las manos al tiempo que decían textualmente: «Misión cumplida».

El Tribunal Supremo impone diez años de cárcel a uno de los acusados como autor de la agresión sexual y cinco años al otro como cómplice

Resulta cuanto menos curioso que el juzgado de Menores no diera validez a la declaración de la víctima cuando tres instancias distintas (Audiencia Provincial, TSJCV y TS) coinciden en que su testimonio cumple los requisitos exigidos para enervar la presunción de inocencia de los acusados: ausencia de incredibilidad subjetiva, concurrencia de credibilidad, persistencia en la incriminación, verosimilitud y elementos de corroboración periférica.

El TS detalla que aunque la principal prueba incriminatoria contra los acusados la constituye la declaración de la propia víctima y de su amiga, además «está avalada por el testimonio de los padres, del resto de testigos que declararon en el juicio, de las periciales y de las pruebas documentales», como el mensaje que el condenado como cómplice le envió a la víctima «en un claro intento de disculpa».

Las defensas esgrimían como argumentación que se habían tenido en cuenta testimonios inveraces y no se había valorado el contenido del juicio de Menores pese a su relación directa con los hechos enjuiciados. No obstante, el TS recuerda que «la persistencia en la incriminación no exige una repetición mimética, idéntica o literal, sino la ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante».

La víctima, representada por el letrado Rafael Sanchís, que ha ejercido la acusación particular, presentaba sintomatología propia de trastorno de estrés postraumático, además de mostrar desajustes anímicos con pensamiento de suicidio.

El Alto Tribunal también desestima la argumentación sobre que los acusados desconocían que la víctima tuviera menos de 16 años, ya que se conocían de tiempo atrás y se comunicaban por redes sociales, donde entre otras cuestiones aparecían las felicitaciones por su cumpleaños.

El Alto Tribunal considera que no puede hablarse de cosa juzgada y que la sentencia de Menores no es vinculante

Además la Sala también se muestra crítica con el intento de desacreditar a la víctima y que es irrelevante si la menor hubiese tenido o no relaciones sexuales anteriores, ya que no se valoran conductas anteriores sino lo ocurrido aquel 28 de mayo de 2016 en un inmueble de una localidad de la Costera.

La sentencia considera probado que el principal encausado, aprovechando que el condenado como cómplice entretenía a la amiga de la víctima en el comedor, impidió a la menor salir de la habitación. Así, a pesar de que ella le dice que no quería hacer nada, el acusado trata de quitarle el vestido, consiguiéndolo finalmente tras lanzarla a la cama, al tiempo que, "estando la víctima sujeta por los brazos, y venciendo su resistencia, consigue penetrarla vaginalmente repetidamente después de varios intentos a pesar de su oposición.

Y aunque no se aprecia la agravante de prevalimiento, de ahí que se les imponga la pena en el mínimo de la ley actual más favorable, en este caso la llamada ley del «solo sí es sí», sí se reconoce el efecto de presión, de coacción y de intimidación, sobre una menor que en ese momento tenía solo quince años, cuando estando sus tres agresores en una habitación «dos la cogieron, uno por delante, mientras el otro la penetraba y luego al revés», todo ello pese a las súplicas y lloros de la niña para que pararan. Mientras que el cuarto se encarga de distraer a su amiga, llegando incluso a entrar en un momento dado en la habitación, comprobando que no se trataba de un acto voluntario como así lo consideró en su día un juzgado de Menores.

Respecto a la participación de este segundo acusado mayor de edad, se le condena como cómplice y no como cooperador necesario, ya que “su conducta de distracción es un auxilio eficaz para la producción del delito, aunque no imprescindible”, matiza el fallo.