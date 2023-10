La Policía Nacional ya ha identificado fotográficamente al presunto autor del intento de homicidio de José Abel C., un toxicómano de 41 años que en la madrugada de ayer miércoles recibió dos disparos en el pecho, efectuados con una escopeta recortada de perdigones, cuando se encontraba tomando unas cervezas junto a otras tres personas en una casa de la calle Progreso, en el valenciano barrio del Cabanyal. El sospechoso es un conocido delincuente de unos 50 años con antecedentes por tráfico de drogas, quien huyó del lugar antes de la llegada de los primeros policías, al igual que los tres supuestos testigos de los disparos.

Al cierre de esta edición los investigadores habían tomado declaración al morador de la vivienda, Quique, quien acudió ayer por la tarde junto a su letrado a dependencias policiales para declarar como testigo por lo ocurrido. Asimismo también se les iba a tomar declaración a las dos mujeres que supuestamente también se encontraban en el inmueble en el momento de los hechos.

La víctima permanece ingresado en estado estable en el Hospital Clínico de València tras ser intervenido quirúrgicamente. Tan pronto como esté en condiciones de declarar, los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional le interrogarán para aclarar las circunstancias del ataque, que supuestamente se produjo sin mediar palabra alguna.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las tres de la madrugada cuando el presunto autor aporreó la puerta de la casa, situada en la calle Progreso, y entró hasta el comedor armado con una escopeta recortada de perdigones. Así, sin mediar palabra, según el testimonio del único testigo que por el momento ha declarado, el asaltante se dirigió hacia José Abel y le descerrajó un primer tiro, estando éste sentado e indefenso. Al tratar de incorporarse para protegerse, la víctima recibió un segundo impacto en el pecho.

Tras recibir el aviso de los disparos, varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron al lugar. En la calle localizaron al herido sangrando con lesiones por arma de fuego en el pecho. En la vivienda se sospechaba que podía encontrarse el presunto autor, de ahí que se estableciera un perímetro de seguridad y se movilizaran a las unidades especiales de la policía.

Uno de los testigos de los disparos asegura que el autor entró en la casa y le descerrajó dos tiros sin mediar palabra

Al grito de: «¡Policía! ¿Hay alguien dentro de la casa?» agentes de la unidad especializada GOES de la Policía Nacional irrumpieron en el inmueble de la calle Progreso de València pasadas las diez de la mañana. La Policía Nacional estaba esperando la llegada de la comisión judicial para poder acceder a la vivienda, y aunque una de las hipótesis que se manejaban era que el presunto autor de los disparos ya no se encontrara en el interior, ante la más mínima duda y por motivos de seguridad se activó a este Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), para acceder con todas las garantías a la casa, ya que podía haber todavía una persona armada dentro. Así como al especialista en negociaciones de la Policía Nacional.

Durante las horas esperando la citada orden judicial numerosos vecinos y curiosos se acercaron hasta el cordón policial para interesarse por el operativo. También acudió al lugar el abogado del morador de la vivienda, ante la posibilidad de que éste se hallara dentro, para intentar hablar con él y facilitar las llaves del inmueble. No obstante, tras confirmarse que no había nadie, el letrado consiguió hablar con su cliente y lo acompañó a dependencias policiales a declarar como testigo.

Agentes del grupo de policía científica realizaron una minuciosa inspección técnico policial en el inmueble y en las inmediaciones de la casa. El arma presuntamente utilizada no fue localizada en el citado registro. La Policía Nacional trataba al cierre de esta edición de localizar al presunto autor de los disparos, que ya se encuentra plenamente identificado.