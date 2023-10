La madre que fue atropellada en Llubí el miércoles junto a su hija ha fallecido este viernes en el Hospital Universitario de Son Espases debido a la gravedad de las heridas. Su hija de cuatro años fallecía el mismo día del accidente, sucedido en la carretera Inca-Muro, a la altura de Llubí (Mallorca).

La Guardia Civil busca testigos directos y están revisando las cámaras de la zona. La conductora dio positivo en un primer test indiciario de drogas, y este viernes declaraba que había fumado un cigarrillo de marihuana la noche anterior a los hechos.

El siniestro ocurrió poco después de las nueve de la mañana a la altura del kilómetro 3,1 de la carretera Inca-Muro, en el término municipal de Llubí. Un turismo conducido por una mujer de 42 años golpeó por detrás una bicicleta que circulaba en el mismo sentido. En la bici iba una joven de 28 años que llevaba a su hija, de cuatro años, en una sillita. Las dos salieron despedidas por el impacto y sufrieron gravísimas lesiones.

Las dos víctimas fueron atendidas inicialmente por un técnico sanitario que pasó por allí. La pequeña Noah, de cuatro años, no respiraba, y el testigo le inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que fueron proseguidas por la dotación de una ambulancia. La niña pudo ser reanimada y fue trasladada a Son Espases en estado crítico. Finalmente falleció el miércoles por la noche en el hospital. La madre fue también ingresada en el centro sanitario, donde ha fallecido este viernes.

Tras el accidente la Guardia Civil sometió a una prueba de alcohol y drogas a la conductora, que dio positivo en estupefacientes, por lo que quedó investigada por un delito contra la seguridad vial, aunque no fue detenida. Esta prueba inicial de drogas tiene un margen de error, por lo que desde allí fue trasladada también a Son Espases, donde se le extrajeron muestras para realizar un análisis de toxicología más fiable. Los resultados del laboratorio tardarán varios días.

La mujer se encontraba en estado de shock tras el accidente, por lo que no pudo declarar ante la Guardia Civil. No fue detenida pero quedó investigada por un presunto delito contra la seguridad del tráfico. Su abogado, Diego Wencelblat, hizo hincapié en que la mujer no mostraba ninguna sintomatología de que sus capacidades de conducir pudieran estar influidas por el consumo de drogas.