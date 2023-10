Matan a cuchilladas a un joven en una riña en Orriols

Addou, un joven de 20 años ha fallecido esta tarde tras ser apuñalado en el transcurso de una discusión en pleno barrio de Orriols. El chico es de nacionalidad argelina y, según los primeros datos, tenía antecedentes policiales.

Los hechos han sucedido pasadas las cuatro de esta tarde y, de momento, la Policía aún no ha podido detener al autor de este nuevo homicidio en la ciudad de València, aunque según las primeras averiguaciones parece que el desencadenante de la agresión fue una discusión entre varias personas que tuvo lugar en la calle, pese a que cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos ya no quedaba nadie en las inmediaciones. Fuentes no oficiales señalan que una de las personas que pudo ser testigo de la cuchillada mortal que ha acabado con la vida de este joven es la novia de la víctima, aunque este extremo no ha podido ser confirmado.

Según ha podido saber Levante-EMV el joven fallecido había sido víctima de amenazas por parte del autor de la cuchillada, quien ya ha sido indetificado, y por eso llevaba un tiempo ocultándose por miedo a represalias.

Cuchillada en el cuello mortal de necesidad

A su llegada al lugar del homicidio, los agentes han encontrado al joven caído sobre la acera y con el cuchillo aún clavado en el cuello. Ante la gravedad de la herida, tanto agentes de la Policía Nacional y Policía Local de València sometieron al herido a maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada del servicio atención médica urgente del SAMU cuyo equipo médico estuvo cerca de una hora tratando al herido quien finalmente ha fallecido in situ.

Sin embargo, aunque según ha podido saber este periódico la víctima presentaba varias heridas, la cuchillada localizada en el cuello le habría seccionado vasos sanguíneos vitales lo que le ha provocado la muerte en pocos minutos.

En este momento, agentes de la Policía Científica realizan ya la inspección ocular y el grupo de Homicidios se hará cargo de las investigaciones y de la búsqueda del autor de esta agresión que se dio a la fuga.

Información en elaboración