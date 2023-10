Absuelto de violar a su novia en una noche de fiesta en Castellón

El Juzgado de lo Penal número 4 de Castellón ha absuelto a un hombre, que venía siendo acusado de maltratar y abusar sexualmente de la mujer con la que mantenía una tormentosa relación sentimental. La Audiencia Provincial ha confirmado ahora la decisión de dicho juzgado y ha desestimado el recurso interpuesto.

Según la resolución a la que ha tenido acceso El Periódico Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica, la denunciante estaba en trámites de separación de su marido y todavía vivía con él cuando conoció al procesado, con quien inició una relación sentimental. Sin embargo, la mujer mostraba su descontento a su entorno por lo celoso y controlador que era su nuevo novio, siendo frecuentes las discusiones.

De fiesta con amigos

La mujer salió de fiesta con amigos el 1 de enero del 2022, recibiendo llamadas de su pareja que no fueron contestadas por ella, que no quería hablar.

La chica siguió con sus amigos en varios locales de ocio y su pareja se unió a la velada. Sobre las 2.30 horas, él decidió irse y la pareja volvió a discutir fuera de un pub, diciéndole él que se subiera en su coche y gritándole delante de varias personas, pidiéndole una de las amigas de la denunciante que no se fuera con él.

Horas después, como relata la sentencia, la denunciante se despertó desnuda en la cama con el procesado y con dolor en la zona genital, la ropa interior rasgada y una herida en la rodilla, no recordando bien lo sucedido. La mujer llamó por teléfono a su exmarido y le dijo que podía haber sido agredida sexualmente por su novio, hecho que dio comienzo a la denuncia y las acciones legales.

La decisión judicial

Sin embargo, el juzgado consideró que, tras el juicio, no había quedado acreditado que el hombre obligara a la mujer a subirse a su coche, ni que tampoco la empujara o agrediera de ninguna forma o forzara sexualmente ni se aprovechara de su estado de embriaguez.

La representación de la mujer, en su recurso, aseguró que su clienta le dijo que el denunciado "le había puesto algo en la bebida" y que, a partir de ese momento, ya no recordaba nada. Asimismo, indicó que "si hubiera sabido que él tenía cinco condenas por violencia de género, no hubiera iniciado una relación". Sin embargo, como señala la Audiencia Provincial en su resolución, el informe del servicio químico no encontró drogas en sangre u orina de la mujer.

Por lo que respecta a los antecedentes, estos denotan una conducta "agresiva y antisocial", pero esta sospecha no basta para dar por ciertas otras agresiones a la mujer. Asimismo, el tribunal ve discrepancias en el testimonio de la amiga, que inicialmente no indicó que la mujer había sido introducida en el coche por la fuerza.