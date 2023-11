La Audiencia Provincial ha condenado a 21 años de prisión al joven de 24 años declarado culpable por un jurado popular de asesinar de un disparo a su pareja Yolanda Elisabeth Martínez, de 25 años, la madrugada del día de Navidad de 2021 en el domicilio del acusado en el barrio de Los Palmerales en Elx. La sentencia le impone 20 años y un día de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y la agravante de discriminación por razón de género y otro año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.

La pena impuesta ha sido inferior a la pedida por las acusaciones tras el veredicto, que solicitaron que fuera condenado a 25 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y la agravante de género y a otros dos años de cárcel por la tenencia ilícita de armas. El acusado ha sido condenado además a pagar 255.000 euros en indemnizaciones para un hijo menor de Yolanda, para su hermana y para la madre de la víctima. El abogado defensor, Moisés Candela Sabater, tiene previsto recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La sentencia dictada de acuerdo al veredicto por la magistrada presidenta del tribunal del jurado, Margarita Esquiva, declara como hechos probados que Francisco N.M. mantuvo una relación sentimental sin convivencia con la joven paraguaya Yolanda Elisabeth Martínez desde mediados de noviembre de 2021 hasta el 25 de diciembre, día del crimen. Esta relación sentimental, indica el fallo, se caracterizó por el control ejercido por Francisco que impedía a Yolanda "relacionarse con amigos compatriotas de ella y recelaba de que alguien pudiera dirigirse a ella".

Por ello, Yolanda decidió terminar con la relación sentimental tras haber estado discutiendo con Francisco a través de WhatsApp a lo largo del día de Nochebuena y quedó en verse con el acusado en su domicilio. Sobre la una y media de la madrugada del día 25 de diciembre Yolanda llegó al domicilio de Francisco en la calle Taronger de Elx, entró en el dormitorio principal y se quitó las zapatillas que llevaba.

A continuación, sin que Yolanda pudiera imaginar nada y encontrándose Francisco a escasa distancia de ella y con ánimo de acabar con su vida, "sacó de forma inopinada y súbita que eliminaba cualquier posibilidad de defensa" una pistola con la que disparó a bocajarro en la cabeza de Yolanda, según se recoge en el fallo judicial. Fue un único disparo que le causó la muerte a la joven, que no presentaba otras lesiones que pudieran acreditar que hubiera podido defenderse, señala la sentencia.

Pidió ayuda

El acusado salió del domicilio cerrando el dormitorio con una cuerda y la puerta de la vivienda con llave, hizo una llamada a un amigo que no le contestó y a otros vecinos con el propósito de que le ayudaran a deshacerse del cadáver. Sin embargo, no recibió ayuda y cuando ya estaba en la calle pasó ante un grupo de vecinos que celebraban la Navidad y dijo: "Me voy, he matado a la chica".

El procesado se marchó acto seguido a Alicante con el propósito de eludir la acción de la justicia y a las 18:30 horas del mismo día 25 de diciembre contactó con su abogado para reunirse en un restaurante de Gran Alacant y le comunicó que en su domicilio se encontraba el cadáver de una joven. El letrado Moisés Candela puso estos hechos en conocimiento de un agente de la Policía Nacional y el acusado estuvo escondido durante varios días en diversos domicilios.

Primero estuvo en casa de una mujer en Gran Alacant y posteriormente al domicilio de otra mujer en la calle José Romero López de Elx, en donde escondió en el hueco de una pared del patio interior un calcetín en cuyo interior estaba la pistola usada en el crimen. Francisco fue detenido el día 30 de diciembre en una vivienda utilizada como prostíbulo de la calle Ausias March, donde vivía su expareja y madre de su hija, que habían abandonado el lugar. Antes de su arrestó tiroteó a la Policía con un fusil de asalto, hechos por los que ya fue condenado el pasado febrero a otros diez años de prisión.