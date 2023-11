Dolores es un clamor de repulsa a la violación grupal a una chica de 15 años en el municipio por la que cinco menores de entre 15 y 17 años que fueron arrestados y que desde este pasado miércoles por la tarde ya están internados en centros de Alicante, Valencia y Castellón, aunque los investigadores, como adelantó este diario, no descartan nuevas detenciones y que sean hasta diez los implicados en la agresión.

El municipio está consternado desde que se conocieron estos hechos. Su indignación y repulsa la han expresado este mediodía con una multitudinaria concentración en la plaza del Ayuntamiento a la que han acudido decenas de personas.

Repulsa

En la concentración, convocada por el Ayuntamiento de Dolores para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25N, se ha manifestado una repulsa y condena "rotunda" a la terrible agresión sexual a la menor y a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Así lo han dejado patente los cientos de personas que se han concentrado frente al Ayuntamiento, donde también han acudido decenas de escolares y profesores de los centros educativos del municipio que han portado pancartas de repulsa en las que se podía leer "¿Qué parte del no, no has entendido?", "las chicas somos supervalientes", "¡Mi cuerpo no quiere tu opinión!" o "Stop violencia de género", con dibujos y mensajes que han realizado los alumnos.

Toda la corporación municipal, excepto Vox, ha acudido al acto en el que se ha guardado un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas de violencia de género, tras lo que la concejala de Igualdad, Carmen Gil, y el alcalde, Joaquín Hernández, se han dirigido públicamente a los asistentes. "Condenamos enérgicamente el caso de la agresión a una menor en nuestra localidad y queremos manifestar nuestro apoyo a la víctima y a su familia, así como preservar sus derechos e intimidad", ha indicado el regidor dolorense, que ha pedido respeto a la actuación judicial y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan para esclarecer los hechos.

Según el alcalde de Dolores, Vox ha excusado su ausencia de la concentración "porque había una huelga general por un golpe de estado", ha señalado, indignado. Hernández se ha mostrado muy entristecido por la tremenda agresión sexual a la menor en un municipio de 8.000 habitantes "donde todos nos conocemos". "Nunca habíamos pasado por esto y, como alcalde, es una de las peores épocas que me ha tocado vivir", ha lamentado, condenando "esta agresión en manada".

Recursos a disposición de la víctima

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la víctima y de su familia "los recursos que sean necesarios", ha indicado Hernández, tanto de apoyo psicológico como asesoramiento. De hecho, la adolescente, que hoy ha prestado declaración ante la Fiscalía, está recibiendo ayuda psicológica." Sabemos y entendemos que están atravesando por momentos muy difíciles y el Ayuntamiento, como institución más cercana a los vecinos, trabajamos y así lo continuaremos haciendo, para desarrollar y poner en marcha acciones tanto preventivas como de protección a las mujeres víctimas de la violencia y agresión sexual, que es una forma deleznable de violencia machista", ha añadido el regidor.

En declaraciones a EFE, el socialista ha afirmado que los diez agresores, cinco de ellos detenidos, son de Dolores al igual que la menor, de 15 años, que al parecer "no sale de casa".

Como ha publicado este diario, los datos recabados por los investigadores señalan que la cifra de implicados podría llegar hasta diez adolescentes y una de las claves que puede arrojar luz sobre el número de personas que participaron en la agresión sexual en grupo es la visualización de un vídeo que habría grabado alguno de los implicados.

Para ello, la Guardia Civil está pendiente del análisis del contenido de varios teléfonos móviles intervenidos a los menores arrestados, un estudio que deberán realizar especialistas una vez lo autorice el juzgado del caso. Los agentes esperan encontrar en alguno de estos terminales el vídeo de la violación grupal, ocurrida en un descampado situado en las inmediaciones del polideportivo de Dolores.

Manifiesto

Por su parte, la edil de Igualdad, Carmen Gil, ha leído el manifiesto por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gil ha recordado a las más de 1.236 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003 como consecuencia de esta terrible violencia, "máxima expresión del machismo", y en los 428 niños que han quedado huérfanos desde 2013.

En lo que llevamos de año, ya son 51 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, un número de víctimas superior al de cada uno de los tres años anteriores. "Una realidad durísima que cualquiera que haya tenido contacto con la violencia machista, directamente o a través de la labor de otros, bien conoce", ha indicado.