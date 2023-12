No es la California de American Graffiti o The Fast and the Furious. Es otro estilo: la Torrevieja de 2023. Un vehículo terminó en la noche del sábado estampado contra un muro de la avenida de Monge y Bielsa tras protagonizar una exhibición de velocidad.

Expectación Las imágenes captadas del momento muestran gran expectación entre un grupo de adolescentes concentrados alrededor de un vehículo negro de gran cilindrada que, arranca, enfila la recta -en torno a 300 metros hasta la primera rotonda- y coge velocidad. Solo unos segundos después el coche derrapa, el conductor pierde el control del vehículo y se empotra contra una farola y el muro de un negocio de materiales de construcción de la zona. Farola La secuencia también recoge cómo la luminaria de grandes dimensiones cae a plomo sobre el vial y la mediana de la avenida. Tras la humareda, los espectadores llegan en patinete y corriendo entre exclamaciones de asombro. Al final aparece el conductor del vehículo consciente, aunque hubo de ser atendido por heridas leves por un equipo de sanitarios del SAMU. El coche, completamente destrozado, quedaba para el arrastre. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN se trataría de un coche adaptado a un conductor con movilidad reducida. La Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local acudieron al lugar del siniestro. También efectivos del Parque de Bomberos de Torrevieja a fin de colaborar en los trabajos de retirada del vehículo y del poste de la farola que cruzaba buena parte de la avenida, interrumpiendo el tráfico. Habitual Federico Alarcón, concejal de Seguridad y Policía Local confirmó que aunque no es una práctica "frecuente" en los últimos cuatro años se han recibido avisos sobre este tipo de carreras y exhibiciones en el mismo vial y aledaños. Los vecinos de la zona, sin embargo, afirman que ya hace algún tiempo que los jóvenes utilizan la avenida habitualmente como pista de velocidad improvisada. La Policía Local ha tenido que intervenir en la zona de forma esporádica para vigilar y evitar "quedadas" de vehículos que se dedican a realizar trompos y derrapes, centrada en el aparcamiento del estadio municipal de fútbol Vicente García situado en las proximidades del mismo vial, según matiza el edil. Unas "pruebas" de velocidad que cuentan con bastante seguimiento, a tenor de las imágenes, sobre todo durante el fin de semana. La expectación que genera es fácil de comprobar. Solo hay que ver que quienes se acercan rápidamente a comprobar cómo ha quedado el coche tras el fuerte impacto -y por supuesto el conductor- ya iban armados con el móvil para captar el momento. Avenida importante No se trata de un vial periférico y marginal de Torrevieja. La avenida de Monge y Bielsa con dos carriles por sentido de la marcha, conecta el principal acceso desde el norte de la ciudad, la avenida de las Cortes Valencianas, con la Ciudad Deportiva, un instituto, la escuela de idiomas, el recinto de mercados y la zona de ocio del polígono industrial hasta el centro de Torrevieja, La Hoya y la CV-905.