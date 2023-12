«¡Qué pasa hermano! ¿Cómo está mi campeón?». Saluda desde prisión vía telefónica al presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de dos personas en el cementerio de Torrent el día de Todos los Santos de 2021. Ambos hermanos desconocen en ese momento que la llamada está siendo intervenida por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional. La grabación claramente incriminatoria contra los tres acusados de dos delitos de asesinato consumado –los de José Luis Puig, de 79 años, y Antón García, de 45– y otro en tentativa –el hijo de Antón– ha sido reproducida hoy durante la última sesión del juicio.

«Cuando hable con el payo me voy a presentar», le anuncia Ramón G. F., alias el ‘Bobo’ haciendo referencia a las conversaciones con su abogado. Su hermano le quita la idea: «Tírate un tiempecico y disfruta en la calle».

Al presunto asesino la idea no le convence del todo y le argumenta que cuanto más tiempo permanezca huido la pena podría ser mayor. «No quiero que me metan la revisable, si digo que es defensa propia puedo ganar el juicio», confiesa a su interlocutor en una confesión que desmonta la tesis que han mantenido las defensas durante el juicio, que ninguno de los tres acusados estaba esa mañana en el camposanto de Torrent.

«Olvídate, eso es para gente que hace cosas feas, …, fue defensa propia, …, di que estabas tú solo», son algunas de las indicaciones que le da su hermano, al que le quedaban en ese momento siete años y medio de pena por cumplir, según él mismo manifiesta.

«Me busco la ruina, ya no salgo de ahí, salgo de prisión en una caja de pino», se muestra preocupado el acusado sobre las posibilidades reales de obtener una buena condena.

Así, el hermano le explica lo que tiene que declarar para tratar de engañar a la Justicia. «Que te sacó el arma y se disparó él solo, que ‘yo no quería’, … , que tus padres no estaban. Que lo siento por la familia de ellos, pido perdón pero no ha sido culpa mía, ellos sí que me han buscado la ruina».

«Usa la cabeza, trabajas en la lavandería y en cocinas, y a mitad de condena tú pisas calle hermano. No como yo, que me lío con un cuchillo, …, yo lo tengo mal, pero tú que eres bonachón y tienes cabeza».

Esta conversación incriminatoria se suma a otras pruebas que acreditan la presencia de los acusados en el cementerio esa mañana, como el reguero de sangre con ADN de la acusada o el posicionamiento de su teléfono móvil. Pero sin lugar a dudas, la prueba más contundente es la declaración de tres testigos presenciales del doble crimen, familiares de Antón que estaban junto a él visitando la tumba de su madre.

Aunque las defensas basaron todo su alegato en sostener que la identificación de los presuntos asesinos, miembros del clan de los ‘Bocanegra’, estaba viciada por una supuesta enemistad entre clanes, lo cierto es que en la vista oral ha quedado acreditado que las rencillas que había era con unos primos del fallecido, de los ‘Marco’, y que la familia de Antón nada tenía en contra de los ‘Bocanegra’, con quienes no habían tenido ningún trato.

Tres testigos presenciales relatan con detalles cómo los tres acusados mataron a Antón García y José Luis Puig

Además, los testigos contaron desde el primer momento lo que había ocurrido, una misma versión por separado antes de tener tiempo de ponerse de acuerdo. Es más, cada uno apunta pequeños matices distintos, lo que da mayor veracidad a sus declaraciones al demostrar que no se trata de un relato preparado sino lo que cada uno realmente recuerda o percibió ese día cuando fueron agredidos sin motivo alguno por los acusados, con garrotas y palos, por el mero hecho de coincidir en la misma calle del cementerio en el que está la tumba de un hijo del matrimonio procesado.

La coautoría del doble crimen

A la espera de que mañana se le entregue el objeto de veredicto al jurado popular, la clave va a estar en la coautoría de los tres acusados al producirse tres disparos y ser solo uno de ellos el que apretó el gatillo. El fiscal despejó las posibles dudas que tuviera el jurado con un ejemplo didáctico muy clarificador sobre la coautoría en un crimen, que prueba que cualquiera de los tres acusados podía haber interrumpido la acción homicida. De hecho, los tres tuvieron en algún momento el arma de fuego en sus manos.

Los testigos coinciden en afirmar que Amparo F. sacó la pistola de entre las ropas y se la dio a su esposo Ramón G. «Por causas ajenas a su voluntad se le cayó al suelo, y vista la torpeza que demostró su marido, la mujer se la dio a su hijo para que terminara el trabajo, quien disparó hasta tres veces sin que le temblara el pulso, con total desprecio a la vida de las personas que allí estaban», remarcó la letrada de la acusación.