Detenido por vigésima vez el 'gastrojeta', experto en comilonas y fingir infartos para no pagar El «gastrojeta», que fue puesto este martes en libertad tras pasar a disposición judicial y no asistir al juicio rápido la empresa que le denunció, ha reaparecido en Alicante coincidiendo con la llegada de las fiestas navideñas y la Policía no descarta que intente darse una nueva comilona gratis. No obstante, ahora lo tiene más difícil porque su rostro es más conocido por la oleada de más de 20 detenciones que acumula desde noviembre de 2022. Botella de "bourbon" A diferencia de los «simpas» en los restaurantes, donde fingía desmayos para ser evacuado en ambulancia y eludir el pago de las cuentas, las dos últimas detenciones han sido realizadas por delitos leves de hurto en sendos supermercados. El primer caso ocurrió en unos grandes almacenes de Alicante sobre las tres de la tarde del pasado domingo. El «gastrojeta» accedió al supermercado y se dirigió a la zona de bodega, donde se apoderó de una botella de «bourbon» valorada en 28,10 euros. Mientras sustraía al descuido la botella no se había percatado de que uno de los vigilantes de seguridad del establecimiento le había descubierto. Aidas se dirigió a la zona de cajas de autopago y el vigilante le interceptó al salir. Tras descubrir que ocultaba la botella de whisky llamó a la Policía Nacional y le retuvo hasta su detención. El «gastrojeta» apenas tardó 24 horas en actuar de nuevo. Tras quedar en libertad fue apresado poco antes de las tres de la tarde del lunes en un supermercado de la plaza de Gabriel Miró, donde también le tenían «fichado» por haber robado con anterioridad gambón por valor de 100 euros. En esta ocasión le interceptaron tras pasar por la caja con artículos sustraídos por valor de 6,69 euros. El varón lituano discutió con los empleados y tras acudir la Policía sacó de entre sus ropas los efectos robados. Al no disponer de domicilio fue trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial y este martes ha pasado a disposición judicial y ha comparecido en un juicio inmediato por delito leve de hurto. Sin embargo, el «gastrojeta», que ha alegado que pensaba pagar los artículos a pesar de que no llevaba dinero, será absuelto por el juzgado porque la Fiscalía no ha realizado la acusación al no comparecer el representante legal del supermercado que le denunció. Ha quedado libre y la Policía no tiene dudas de que volverá a reincidir.