Una mujer de 78 años se encuentra ingresada en el Hospital General de Castelló en estado grave después de la brutal paliza que uno de sus cinco hijos le propinó en la noche del pasado jueves en su domicilio de la avenida Barcelona de la capital de la Plana. El agresor, de unos 50 años, fue detenido por la Policía Nacional de Castelló como presunto autor de un intento de homicidio esa misma noche.

El sospechoso fue conducido ayer nuevamente desde los calabozos de la comisaría provincial al inmueble familiar para registrar el domicilio en su presencia. Engrilletado y con los pantalones todavía llenos de manchas de sangre, bajó del vehículo patrulla y entró en la finca, custodiado por varios agentes uniformados.

El sospechoso la emprendió a golpes con su progenitora poco después de las 21.00 horas. Aunque el detonante de la agresión todavía es una incógnita, la principal hipótesis parece ser una posible discusión por motivos económicos. Y es que, según ha podido saber este diario, se trata de una persona con acuciantes problemas de drogadicción y quien, al parecer, también podría tener patologías mentales.

Los vecinos afirman que la mujer tenía miedo de su hijo y, por ello, lo denunció hace años, lo que generó una orden de alejamiento ya caducada. Recientemente, la mujer había vuelto a acogerlo, aunque con reticencias, ya que seguía sintiendo temor.

«El hijo se puso encima de su madre y la golpeó con todas sus fuerzas, como un toro. Un conocido de la mujer entró en la vivienda y lo sorprendió, por lo que acabó dándoles una paliza a los dos. La mujer aprovechó ese momento para llamar al timbre de los vecinos de enfrente y pedir ayuda», explicaron ayer residentes de la finca, en conversaciones mantenidas con este periódico.

«Él estaba como ido, si no llegamos a intervenir, la mata. Cuando la policía lo esposó, no quise ni mirarle a la cara. Él balbuceaba algo como que lo dejaran en paz, como si no le diera importancia a lo que acababa de hacer», explicó otra testigo directa del ataque.