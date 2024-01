La Vall d'Uixò ha amanecido el 6 de enero, el día de Reyes, con un incendio preocupante. A partir de las 7 horas se han movilizado dos dotaciones de bomberos provinciales, otras dos unidades forestales, un medio aéreo y un coordinador forestal para controlar el fuego, según el Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

El incendio de La Vall d'Uixò ha sido de vegetación y en una zona de barranco del municipio. Finalmente, no ha sido necesaria la intervención del medio aéreo y no ha habido afectados. No obstante, los profesionales advierten de que toda la provincia se encuentra en riesgo extremo de incendio forestal.