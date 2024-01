09·01·2024 13:10

Efectivamente, la magistrada aprecia contradicciones, ya que en instrucción el presunto parricida sí admitió los insultos y que la agarró por el cuello a su mujer en dos ocasiones, el 14 de febrero de 2021 y el 13 de marzo de 2021. Y le pregunta al acusado si quiere decir algo al respecto.

Le pregunta si quiere aclarar las contradicciones y le recuerda que tiene derecho a no declarar. Y el acusado responde: "No declaro". La defensa formula protesta y quiere hacer constar que se trata de una transcripción y no de la grabación en sí. En todo caso, las grabaciones se pueden consultar, en el caso de que el jurado así lo solicite, por lo que quedaría patente qué declaró en el juzgado de instrucción y la exactitud de la transcripción.