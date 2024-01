Un supuesto robo frustrado en un supermercado de Torrent estuvo a punto de acabar en tragedia cuando un presunto delincuente encañonó a uno de los policías –eso sí con un revólver detonador, aunque en ese momento los compañeros del agente lo desconocían–. La rápida actuación de la Policía Local de Torrent, y su sangre fría por no haber abierto fuego contra el presunto ladrón que encañonaba a su compañero, evitó males mayores. De hecho, uno de los agentes logró arrebatarle rápidamente el arma, un revólver del 38, que finalmente resultó ser detonadora.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada de ayer cuando la Policía Local de Torrent recibió un aviso por gritos y una discusión en un supermercado de la calle Ramón y Cajal del municipio. Al parecer, un grupo de cinco personas pretendían robar en el establecimiento 24 horas aprovechando que estaban reponiendo género en las estanterías.

Al ver llegar a los agentes una de estas personas salió corriendo y se escondió entre dos vehículos. Cuando los policías se dirigieron a él para identificarlo, el sospechoso sacó un revólver, de apariencia real, y les amenazó con disparar, llegando a encañonar a uno de los agentes.

Rápidamente uno de sus compañeros logró arrebatarle el arma al presunto delincuente, que fue reducido y detenido. El arrestado, de 38 años y nacionalidad española, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Asimismo, las otras cuatro personas que se encontraban junto al anterior en las inmediaciones del citado supermercado fueron identificadas. Se trata de dos hombres españoles, un ciudadano marroquí y otro de origen rumano.

Según ha podido saber este periódico, finalmente no se produjo robo alguno en el establecimiento. No obstante, las investigaciones siguen abiertas para saber realmente que pretendían tanto el detenido como los otros cuatro identificados, y si se les puede imputar o no el robo con violencia en grado de tentativa, además de los delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y amenazas al arrestado con el arma detonadora.