Agentes de la Guardia Civil de Massamagrell han detenido a una mujer que, mediante engaño, administró un sedante a un amante ocasional en el transcurso de un encuentro sexual en un hotel, para después sustraerle la tarjeta de crédito, con la que gastó 1.100 euros. Al parecer, ambos se acababan de conocer y el hombre, de 63 años, pensaba que había ligado con la mujer, de 56.

Según ha informado este lunes la Comandancia de València, la detención de la presunta estafadora se produjo el pasado 11 de enero. Tras la denuncia del afectado, agentes del área de investigación de Massamagrell abrieron lo que bautizaron como "Operación SLEEP@" para identificar y detener a la sospechosa, de la que en principio no se tiene constancia si ya había actuado con anterioridad utilizando este mismo método.

La insistencia en tomar una copa

Los agentes supieron por la víctima que, tras conocer a la mujer en circunstancias que no han trascendido (se desconoce si a través de una aplicación de citas no pagadas o en un establecimiento), ambos acordaron ir a un hotel de Massalfassar para mantener relaciones sexuales. La ahora detenida le insistió en tomar antes una copa y, a partir de ahí, el hombre ya no recuerda nada más.

Al despertarse y ver que ella no estaba, y que le habían desaparecido las tarjetas de crédito, comprobó su cuenta bancaria y vio minutos antes alguien había realizado extracciones de dinero y compras online por un importe de 1.100 euros, de manera que decidió buscar el primer cuartel de la Guardia Civil y denunciar lo sucedido.

Benzodiacepina en la sangre

Además, acudió a un centro médico, donde, tras contar lo sucedido, le tomaron muestras de sangre y orina para realizar pruebas analíticas, que certificaron la presencia de benzodiacepina en su organismo, un fármaco de uso común y muy extendido que "actúa sobre el sistema nervioso con efectos sedantes, hipnóticos, amnésicos y miorrelajantes", agrega la Guardia Civil en su comunicado de prensa.

La detenida, de 56 años y de nacionalidad española, ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sagunt, en funciones de guardia, y continúa como investigada por un delito de estafa y otro de robo con violencia.